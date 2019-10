Ce cliché d'une marmotte surprise par une renarde est la meilleure photo animalière de l'année

"C'est tout simplement le moment parfait." Le Muséum d'histoire naturelle de Londres (Royaume-Uni) a décerné, mardi 15 octobre, le prix de la meilleure photo animalière de 2019 à un photographe chinois. Choisi parmi 48 000 postulants, Yongqing Bao a été récompensé pour son cliché The Moment (Le Moment), montrant une marmotte saisie d'effroi à côté d'une renarde.

And our winner is....Yongqing Bao!

Selected by our judges from over 48,000 entries, Yongqing’s powerful winning picture frames nature’s ultimate challenge - its battle for survival - in an unforgettable and unique moment between a Tibetan fox and a marmot. pic.twitter.com/AvvOHDI9xB