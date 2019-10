Colère des pompiers, photo de l'année, Brexit... l'actualité de la semaine en images

Une marmotte terrifiée face à un renard. La scène est bien réelle, prise sur le vif par un photographe chinois. Mardi 15 octobre, ce cliché surprenant a reçu le prix de la photo animalière de l'année, attribué par le Muséum d'histoire naturelle de Londres (Royaume-Uni). Au Japon, un secouriste équipé d'un masque et d'un tuba recherche des victimes sous les eaux. Entre samedi 12 et dimanche 13 octobre, le typhon Hagibis a tué près de 80 personnes dans le pays.

Les pompiers face aux forces de l'ordre

En France, les pompiers français perdent leurs nerfs face aux forces de l'ordre, mardi 15 octobre. Les soldats du feu sont venus manifester dans les rues de Paris pour réclamer plus de moyens et de reconnaissance. Enfin, sur un dernier cliché, Michel Barnier affiche une mine décomposée. "Même si parvenir à un accord sera difficile, cela reste possible", lançait le négociateur du Brexit mercredi 16 octobre, à la veille de la signature d'un accord.