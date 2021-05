Musée du Louvre : des visiteurs animés par le sentiment d'être privilégiés

Lorsque le plus grand musée du monde rouvre ses portes après plus de sept mois de sommeil, forcément, c'est un événement. Mercredi 19 mai, le public, certes masqué, a répondu présent au Louvre (Paris). Certains visiteurs, qui avaient décidé de venir dès l'ouverture en réservant le premier créneau disponible, ont commencé la journée au pas de course. Ils voulaient s'offrir un privilège rare : avoir la Joconde quasiment rien que pour soi.

Des guides ravis

"Sans les touristes, c'est merveilleux, c'est unique", s'enthousiasme une visiteuse. "Le fait de venir à 9 heures permet d'être quasiment tout seul dans le musée", appuie un autre. La jauge est limitée à 30% du public habituel, et chacun est obligé de réserver sa place sur Internet en amont. Tout a été pensé pour éviter les concentrations de foule, et les guides sont ravis d'être de retour sur les lieux. Sur un panneau publicitaire, la Joconde promettait de redonner le sourire à tout le monde. Parole tenue.