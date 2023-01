Le cercueil de Ramsès II en prêt exclusif à Paris pour l'exposition événement "L'or des Pharaons"

Exposition en tournée mondiale à la Villette à Paris à partir du 7 avril, "Ramsès et l'or des Pharaons" sera enrichie du prêt exclusif par l'Egypte du cercueil de Ramsès II. Une première en France depuis quarante-cinq ans.

Elle s'annonce comme une exposition phare du premier semestre 2023 à Paris : elle le sera doublement grâce au prêt du cercueil de Ramsès II, dit Ramsès Le Grand, par les autorités égyptiennes. À partir du 7 avril 2023 à la Grande Halle de la Villette à Paris, l'exposition "Ramsès et l'or des Pharaons" fera flotter un parfum d'Egypte antique au-dessus de Paris.

Ce prêt exclusif, une première depuis 45 ans, est un geste d'amitié de l'Egypte vis-à-vis de la France. Le Caire n'oublie pas que Paris avait recueilli la momie de Ramsès II en 1976, gravement endommagée par des champignons qui la rongeait. Le cercueil du pharaon avait été alors accueilli avec tous les honneurs dus à un chef d’État. Ramsès avait été emmené au musée de l’Homme afin d’être "soigné". Des équipes de scientifiques français avaient réussi à la sauver, préservant ainsi ce trésor inestimable pour les Egyptiens. Son cercueil fut exposé au Grand Palais, lors de l’exposition "Ramsès le Grand".

Une exposition riche de 180 trésors

Ce cercueil sera le clou de cette exposition, qui raconte la découverte en 1881 de la momie de Ramsès le Grand, le pharaon dont le nom a permis à Champollion de percer le mystère des hiéroglyphes. Elle présentera aux visiteurs de la Villette quelque 180 trésors, momies d'animaux, statues, sarcophages, masques royaux, bijoux et amulettes d'or et d'argent, jusqu'au 6 septembre 2023.

Les visiteurs déambuleront parmi d’inestimables reliques du grand pharaon et pourront également se plonger dans l’atmosphère de l’époque grâce à une expérience de réalité virtuelle. La visite débutera par un film présentant des vues panoramiques spectaculaires et explore en détail la vie de Ramsès et se termine par la célèbre redécouverte en 1881 d’une cachette de la nécropole thébaine, dans laquelle le cercueil de Ramsès II se trouvait en compagnie d’autres momies royales.

La vidéo de présentation de l'exposition "Ramsès et l'or des pharaons" :

L'exposition tourne dans 10 villes à travers le monde depuis 2021. Elle a été conçue en partenariat avec le Conseil suprême des Antiquités de la République arabe d’Égypte et produite conjointement par Cityneon et World Heritage Exhibitions. "Nos partenaires de World Heritage Exhibitions ont parfaitement compris notre vision cherchant à mettre en lumière le formidable impact de Ramsès sur le développement historique de l’Égypte. Cette exposition spectaculaire proposera 181 artefacts égyptiens rares soit la plus impressionnante collection illustrant la grandeur de la royauté pharaonique", présente Ron Tan, président exécutif et PDG du groupe Cityneon Holdings, dont l’équipe d’experts a permis de concevoir l’exposition.

Il fallut attendre 1881 pour que Ramsès II soit redécouvert, en compagnie d’autres momies royales mises à l’abri par les prêtres de l'Egypte antique. Une découverte qui avait bouleversé le monde, alors qu'au milieu du 19e siècle, la tombe de Ramsès fut pillée par des voleurs. Les spécialistes pensaient alors que ses trésors étaient perdus à jamais.