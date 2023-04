Salon du meuble de Milan : le designer Philippe Starck présente le fauteuil "Monsieur Dior", en hommage au couturier français

La chaise médaillon iconique de Christian Dior continue d'inspirer le designer Philippe Starck. Après la chaise "Miss Dior" l'an passé, il vient de présenter au Salon du meuble de Milan le fauteuil "Monsieur Dior", créé en hommage au grand couturier français.

Il y a un an, le designer Philippe Starck présentait la chaise baptisée Miss Dior lors du Salon du meuble de Milan (Italie), rendant ainsi hommage à Catherine Dior, résistante, fleuriste et soeur du grand couturier français. Cette année, le designer français a cette fois présenté le fauteuil Monsieur Dior, aux lignes épurées et en aluminium poli ou laqué, en hommage à Christian Dior. Ce fauteuil "sort d'une icône éternelle qui est l'icône du peuple français, il est fait dans une matière inaltérable, on est dans une justesse historique, culturelle, sentimentale et même écologique", a déclaré Philippe Starck à l'AFP, en marge du Salon du meuble qui se tient du 18 au 23 avril 2023.

"Il y a, chez Christian Dior, ce parfait équilibre, à la fois solide et subtil, entre la masculinité et la féminité, qui semble être le secret de la longévité et de l’importance de son œuvre. C’est ainsi que je vois Monsieur Dior et c’est comme cela que j’ai souhaité imaginer cette collection, ultratechnologique et totalement gracieuse", explique Philippe Starck sur le site de la maison de couture.

Tout est parti de la chaise au dossier ovale sous forme de médaillon créée en 1769 par le menuisier français Louis Delanois. Elle est devenue l'icône de la marque de haute couture de Christian Dior. Dans sa boutique à Paris, le créateur conviait ses invités sur ces chaises médaillon tapissées de cannage et de toile de Jouy.

Un duo "complémentaire"

Avec la chaise Miss Dior et le fauteuil Monsieur Dior, le designer donc continue de réinventer l'iconique chaise Médaillon. "Il était naturel d’agrandir la famille. La chaise Miss Dior Sweet et le fauteuil Monsieur Dior s’équilibrent ainsi parfaitement à travers ces notions essentielles, existentielles, de gravité et de légèreté, du yin au yang. Miss Dior et Monsieur Dior, Catherine et Christian Dior, la sœur et le frère, la chaise et le fauteuil, c’est donc l’histoire d’une sublime dualité complémentaire", rapporte Philippe Starck.

Le duo a ainsi été décliné en tissu bouclé écru ou toile de Jouy rose, noire ou orange fluorescent. Il s'agit donc d'une nouvelle collaboration entre le créateur âgé de 74 ans et la maison de haute couture. Philippe Starck a également imaginé toute une collection de mobilier. Les pièces, fabriquées en Italie, comprennent de petits tabourets, des tables bistrot, des tables basses, des tables d'appoint et des tables de salle à manger.

Mode et design

Christian Dior avait lui-même dressé un parallèle entre la haute couture et le monde du design et de l'architecture. "Une robe se construit et elle se construit selon le sens des tissus, c'est le secret de la couture et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale : celle de l'obéissance à la pesanteur", avait-il déclaré dans une conférence en 1955. Pourtant pour Philippe Starck, "le design ne sera jamais la mode, ça ne sera jamais un produit de mode, ce n'est pas du tout les mêmes durées" d'utilisation.

Dior n'est pas la seule maison de haute couture à se lancer sur le marché du meuble d'intérieur, à l'instar d'Armani, Fendi, Versace ou bien Hermès. "L'arrivée des maisons de haute couture dans l'industrie du meuble, avec leur savoir-faire, leurs talents, leur puissance" permet d'assister à des créations "qu'on n'a jamais vues" auparavant, selon Philippe Starck. La chaise médaillon a ainsi été revisitée par seize autres designers.