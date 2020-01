Dior, c'est culte : itinéraire hors normes du créateur visionnaire du "new look"

Hommage à une grande signature de la mode française. Christian Dior, celui qui a révolutionné la silhouette de la femme après-guerre et aura proposé tout au long de sa carrière des défilés spectaculaires.

Cette marque est aujourd'hui un mastodonte de la mode avec ses créateurs ultra-inventifs. Christian Dior, c'était un look un peu "pépère" mais des talents de visionnaire. Il a inventé le "new look".

Un tailleur mythique soigneusement conservé

Christian Dior a redonné la pêche à la femme d'après-guerre. Après des années de privation où chacun des achats était effectué avec des tickets de rationnement, la France était également frappée par une pénurie de tissus.

Christian Dior a osé une nouvelle silhouette pour la femme, plus glamour. Taille extra fine, jupe longue... c'est le fameux "new look". Aujourd'hui, ce tailleur mythique est conservé bien à l'abri de la lumière dans les archives de la maison Dior.

