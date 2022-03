"Un acte de courage" : pour protester contre la guerre en Ukraine, les artistes russes renoncent à la Biennale de Venise

Le commissaire et les artistes russes sélectionnés pour représenter leur pays à la Biennale d'art de Venise (Italie) ont démissionné en raison de l'invasion de l'Ukraine, ont annoncé lundi les organisateurs de la Biennale, qui ont salué leur "acte de courage".

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation en direct

Le pavillon de la Russie à la 59e Biennale d'art de Venise, qui ouvrira ses portes le 23 avril, restera donc fermé. "La Biennale de Venise a été informée de la décision du conservateur et des artistes du pavillon de la Fédération de Russie de démissionner de leurs fonctions, annulant ainsi la participation de ce pays à la 59e édition de la Biennale", ont-ils indiqué dans un communiqué.

#LaBiennaleDiVenezia has been informed of the decision by the curator and artists of the #RussianFederationPavilion who have resigned from their positions, thereby cancelling the participation in the #BiennaleArte2022.



Read the statement → https://t.co/UOpvuuNCpJ pic.twitter.com/nbUbIiKSkx