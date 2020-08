Inauguration du nouveau pont à Gênes

M. Boisseau, C. Gillard, L. Tositti, G. Vaudry

M. Boisseau, C. Gillard, L. Tositti, G. Vaudry France 2 France Télévisions

L’hymne national et d’immenses drapeaux aux couleurs de l’Italie et de Gênes. Tout un pays attendait ce moment. Sous le regard du public installé en dessous du viaduc, tout juste terminé et équipé de quelques échafaudages, la cérémonie s’ouvre avec les noms des 43 victimes de l’effondrement, ici même, le 14 août 2018.

Le pont San Giorgio remplace le pont Morandi

Le pont San Giorgio, du nom de l’un des saints protecteurs de la ville, remplace donc le pont Morandi. Le président de la République et le Premier ministre sont symboliquement les premiers à y marcher. "Permettez-moi de dire que nous ne sommes pas ici simplement pour couper un ruban. C’est même difficile d’être là pour célébrer. La douleur est encore trop forte, trop tangible", a déclaré Giuseppe Conte, le Premier ministre italien. Au pays des chantiers souvent en retard, cette reconstruction en un temps record est aussi saluée par les autorités avec fierté.

