DIRECT. Italie : suivez l'inauguration du nouveau pont de Gênes, deux ans après l'effondrement meurtrier du viaduc Morandi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GENES

: Le ciel de Gênes recouvre le nouveau pont d'un très bel arc-en-ciel, alors que la cérémonie d'inauguration se poursuit.







(MIGUEL MEDINA / AFP)

: "Si nous devons constater que les ponts qui sont du ressort des départements sont bien gérés, le bloc communal peine à mobiliser l'ingénierie qui lui serait nécessaire pour avoir une vision juste de ce qu'il conviendrait de faire sur un patrimoine qui malheureusement prend un peu d'âge puisque l'essentiel de ce patrimoine date de 60 à 70 ans."



Le sénateur Michel Dagbert a expliqué à franceinfo qu'il y a un "besoin en ingénierie, publique ou privée" pour maintenir les ponts de France en état.

: Bonsoir @Famoso. Après l'effondrement du viaduc de Gênes, un rapport sénatorial a été rédigé sur l'état des ponts en France. Selon le co-rapporteur de la mission d'information, Michel Dagbert (PS), les structures qui sont du ressort des communes peuvent poser problème.

: On a une liste des ponts les plus critiques en France ?

: Voici à quoi ressemble le nouveau viaduc de Gênes.









(REUTERS / Flavio Lo Scalzo)



: Un sentiment partagé par la famille d'une victime française. "J'ai l'impression qu'on oublie un peu que le pont est construit sur les ruines d'une catastrophe", a notamment réagi Véronique Pouzadoux interrogée par franceinfo, qui a perdu son fils de 22 ans.

: Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, va prononcer un discours et la patrouille acrobatique de l’armée de l’Air survolera la ville. Les familles des victimes ont refusé d'assister à cette inauguration, jugée indécente.

: C'est aujourd'hui que l'Italie inaugure son nouveau viaduc à Gênes (dans le nord-ouest du pays), il remplace le pont qui s'est effondré il y a deux ans, tuant 43 personnes. Nous suivrons ensemble cette inauguration dans ce direct dès 18h30.

: Quelles sont les principales informations de l'après-midi ? On rembobine :



• Le masque est désormais obligatoire dans les lieux publics de 69 communes de la Mayenne, département où les indicateurs "confirment la circulation active du virus". Biarritz, Bayonne, Saint-Malo, Le Touquet et Orléans, parmi d'autres, l'imposent également à certains endroits. Notre carte fait le point.



• Pratiquement deux ans jour pour jour après l'effondrement du pont Morandi qui a fait 43 morts en août 2018, l'Italie inaugure ce soir un nouveau viaduc, mais sans les familles des victimes qui jugent les cérémonies déplacées.



• La France a annoncé qu'elle ne ratifierait pas l'accord d'extradition qu'elle a signé en 2017 avec Hong Kong en raison de l'imposition par la Chine d'une loi de sécurité controversée dans l'ancienne colonie britannique.



Egan Bernal, le vainqueur du dernier Tour de France, s'est imposé dans l'étape-reine de la Route d'Occitanie reliant Saint-Gaudens (Haute-Garonne) au col de Beyrède (Hautes-Pyréneés). Le Français Thibaut Pinot est arrivé quatrième, à 31 secondes du gagnant.

: En France, après l'effondrement du pont Morandi en Italie, un rapport sénatorial sur l'état des ponts du pays a été rédigé. Michel Dagbert, co-rapporteur de cette mission, explique à franceinfo la situation : "Nous avons identifié un besoin en ingénierie, publique ou privée" sur "un patrimoine qui malheureusement prend un peu d'âge puisque l'essentiel date de 60 à 70 ans".

: France 2 est allé à la rencontre d'habitants qui vivaient depuis des années sous le pont Morandi, sans jamais imaginer qu'il pourrait s'effondrer un jour sous leurs fenêtres, en août 2018. "Venir ici me fait souffrir. J'avais 12 ans quand je suis arrivée ici. J'y ai passé toute ma vie et nous avons dû partir en cinq minutes", raconte une riveraine.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre plusieurs cadres dirigeants, anciens et actuels, d'Autostrade et du ministère des Transports. Atlantia, dont le principal actionnaire est la famille Benetton, s'apprête à perdre le contrôle de sa lucrative filiale.

: L'effondrement du pont Morandi a mis au jour les défauts de gestion et de maintenance de certaines infrastructures, et déclenché une bataille entre les pouvoirs publics et Autostrade per l'Italia, la filiale d'Atlantia détenant nombre de concessions.

: Le nouveau pont baptisé San Giorgio a été construit à partir d'un projet de Renzo Piano, le célèbre architecte italien né à Gênes, qui a dessiné le Centre Pompidou et le nouveau palais de justice de Paris. Blanc et profilé, il a un peu la forme de la carène d'un bateau, hommage à l'histoire maritime de la ville.













(MASSIMO PINCA/REUTERS)

: Il est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité :



Deux ans après l'effondrement du pont Morandi de Gênes qui a fait 43 morts le 14 août 2018, l'Italie inaugure aujourd'hui une nouvelle structure. Vous pourrez suivre l'inauguration dans notre direct.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu'il n'y aurait peut-être jamais de "solution magique" contre la pandémie. Plus de 18,14 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde depuis l'apparition des premiers cas en décembre.



Sanofi a été mis en examen pour "homicides involontaires" dans le scandale de l'anti-épileptique Dépakine, à la suite d'une enquête initiée par des familles de victimes accusant le groupe pharmaceutique d'avoir tardé à informer des risques du médicament pour les femmes enceintes.



• Jean Castex a appelé les Français à "ne pas baisser la garde" face au Covid-19, à l'occasion d'une visite dans la métropole lilloise où le port du masque est désormais obligatoire dans certains "lieux publics ouverts". Notre carte répertorie les communes ayant pris des mesures similaires.

: "C'est très festif, en grande pompe et j'ai l'impression qu'on oublie un peu que le pont est construit sur les ruines d'une catastrophe."





Interrogée par franceinfo, la mère d'une des victimes de l'effondrement du pont de Gênes explique se sentir aujourd'hui "très seule" et ne souhaite pas participer à l'inauguration du nouveau viaduc.

: Pratiquement deux ans jour pour jour après l'effondrement du pont de Gênes qui a fait 43 morts en août 2018, l'Italie inaugure un nouveau viaduc, mais sans les familles des victimes, qui jugent les cérémonies déplacées. Le président de la République Sergio Mattarella sera le premier à traverser officiellement en voiture le nouveau pont, une oeuvre du célèbre architecte Renzo Piano.



(Handout / Webuildgroup / AFP)