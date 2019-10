Danemark : un phare vieux de 120 ans sauvé

Au Nord du Danemark, dans la région de Jutland, la ville d'Hjorring brille notamment grâce au phare de Rubjerg. Construit il y a 120 ans, il est un véritable symbole pour les habitants. Mais avec la montée des eaux et les éboulements, le bâtiment se retrouvait menacé. Il aurait pu s'effondrer dans la mer si les autorités danoises n'étaient pas intervenues. Le phare a été déplacé de 70 mètres. Une manœuvre qui a suscité l’événement, des milliers de spectateurs se sont déplacés pour observer ce déplacement.

4 heures et demie de travail

Mesurant 25 mètres de haut et pesant près de 1 000 tonnes, il a fallu le faire glisser à une vitesse d'environ 8 mètres par heure. C'est après 4 heures et demie de travail qu'il était hors de portée. Une mesure salvatrice mais qui ressemble davantage à une solution temporaire. "Dans 30 ou 40 ans, on devra le déplacer de nouveau", estime un habitant venu admirer le travail des maçons.