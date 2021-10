Architecture : le G20 se tiendra dans un quartier conçu par Mussolini

Le G20 se tient ce weekend des 30 et 31 octobre à Rome (Italie), dans un quartier au sud de la ville éternelle, rêvé par Mussolini. Un quartier qui ne figure pas dans les guides touristiques.

Ce n'est pas un endroit neutre ni un quartier d'affaire banal qui a été choisi pour accueillir le G20 à Rome en Italie. Le quartier de l'Eur est connu pour son graphisme et ses lignes architecturales. Il a été dessiné sous la férule de Benito Mussolini. Les arches de marbre blanc rappellent le Colisée et sous les bâtiments il y a des statues dénudées. La volonté de montrer la puissance de la Rome Antique est finalement bien présente. "Toute l'architecture incarne l'idée fasciste à la force fantasmée de l'Empire romain. Elle devient une forme de propagande qui remportait un vif succès à l'époque", explique Antonino Saggio, historien de l'architecture.

Un quartier qui inspire les cinéastes italiens

Mussolini voulait y accueillir une exposition universelle prévue en 1942, mais elle n'aura jamais lieu. Le quartier résistera à sa chute et il sera terminé dans les années 50. Très vite, il entame une seconde vie en inspirant les cinéastes italiens. Il inspire notamment Fellini. Ici, la lumière joue avec les formes et révèle selon les affaires de nouvelles perspectives. "Rome est une belle ville mais pleine de confusion, l'Eur est un des seuls endroits où on peut trouver des choses rationnelles dans l'architecture", raconte Walter Romeo, photographe d'art.