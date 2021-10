DIRECT. G20 à Rome : suivez le sommet qui réunit les chefs d'Etat des pays les plus industrialisés de la planète

Ce qu'il faut savoir

Un sommet aux ambitions modérées. Le G20, qui regroupe les 20 pays les plus industrialisés de la planète, se réunit vendredi 29 octobre, à Rome, à deux jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow. Le président du Conseil italien, Mario Draghi, avait souhaité début octobre que les pays du G20 s'engagent "sur la nécessité de limiter la hausse des températures à 1,5 °C". Ces Etats représentent 80% des émissions mondiales et affichent des ambitions climatiques très disparates. Certains visent la neutralité carbone en 2050, quand d'autres n'espèrent pas l'atteindre avant 2060. Suivez notre direct.

Vladimir Poutine et Xi Jinping ne seront pas là. Ce sommet du G20 à Rome est marqué par l'absence des présidents russe et chinois. Ce dernier n'interviendra que par vidéo et il n'assistera pas non plus présent à la COP26 à Glasgow. Le président chinois n'est pas sorti de son pays depuis janvier 2020, symbole de l'isolement de Pékin, titrait ainsi Le Monde.

Emmanuel Macron et Boris Johnson s'entretiendront à propos des licences de pêche. Après l'ultimatum lancé par le gouvernement français mercredi, les tensions entre Paris et Londres sont exacerbées autour des licences de pêche post-Brexit. Dans ce contexte, "le Premier ministre et le président Macron" doivent se rencontrer "rapidement en marge du G20", a déclaré un porte-parole du dirigeant britannique.

Une rencontre Biden-Macron avant le sommet. C'est la première fois depuis la crise des sous-marins australiens le 15 septembre que les deux chefs d'Etat se verront. Le président des Etats-Unis et son homologue français n'ont parlé que deux fois au téléphone depuis que la crise entre les deux pays a éclaté.

Vers un "retour du multilatéralisme" ? Il s'agit en tout cas de la volonté affichée du chef du gouvernement italien Mario Draghi, qui estime que ce G20 représente un espoir pour un retour de la coopération internationale, "après les années sombres d'isolationnisme et d'isolement liées à la crise sanitaire".