À Saint-Brieuc, on réhabilite les friches pour freiner l’étalement urbain

Le projet est baptisé Totem de l’innovation. L’ancien bâtiment de la Caisse d’allocations familiales (Caf), en friche depuis 7 ans, doit devenir un lieu visant à favoriser la synergie des entreprises. "On est à deux ou trois minutes du pôle d’échanges multimodal. C’est un emplacement rêvé pour faire ce genre d’hôtel d’entreprises", explique Ronan Kerdraon, président de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Si la proximité du bâtiment avec la gare a joué un rôle dans le choix de rénover l’ouvrage, un argument plus environnemental à œuvrer pour la finalité de ce projet. "On est surtout au cœur de ce qu’on appelle la transition écologique. C’est-à-dire qu’on récupère un bâtiment, on le reformate. Comme ça, on ne consomme pas de foncier. Nous sommes dans une logique virtuose", ajoute Ronan Kerdraon.

Préserver les espaces naturels

Ne pas bétonner davantage, ne pas s’étendre en périphérie sur les terres agricoles tout en redynamisant les territoires, tels sont les objectifs du plan de recyclage des friches lancé par le gouvernement. Depuis 2020, un fonds de 650 millions d’euros a été déployé au niveau national, auquel une enveloppe de 100 millions d’euros vient d’être ajoutée avec un nouvel appel à projets. Pour la rénovation des anciens locaux de la Caf de Saint-Brieuc, 1,3 million a déjà été attribué, soit 40 % du budget.

"Quand un dispositif venant de l’État est bon, il faut le dire, explique le maire de Saint-Brieuc, élu sur une liste divers gauche en 2020. Il est bon sur deux aspects. Il permet de faire de petites et grosses opérations parce que, pour une fois, l’État n’a pas mis 36 000 pages de conditions pour pouvoir l’obtenir. Deuxième point à mon sens important : il n’est pas arbitré à Paris mais dans le département. Ce qui fait qu’on a une relation directe, on peut mieux défendre son dossier", précise Hervé Guihard.

100 000 logements réhabilités en France

À Saint-Brieuc, un autre projet immobilier va également bénéficier du fonds pour le recyclage des friches. Il s‘agit d’un immeuble situé en plein centre-ville abandonné depuis plus de 20 ans. Sa démolition permettra la construction de cinq logements sociaux. Un programme estimé à près d’1,2 million d’euros, subventionné à plus de 50 % par l’Etat.

Dans les Côtes-d’Armor, 28 projets ont été retenus, financés par le fonds à hauteur de 8 millions d’euros. Au niveau national, le fonds a permis la reconstruction ou la réhabilitation de 100 000 logements.