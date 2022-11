"C'est bien de prendre ses responsabilités et d'avoir quelques actes de courage", encourage la députée LFI Clémentine Autain à l'adresse des Bleus.

"J'en appelle à ces footballeurs pour qu'ils puissent avoir un geste", déclare la députée La France insoumise (LFI) Clémentine Autain à l'intention des footballeurs de l'équipe de France, mercredi 30 novembre. Les Bleus disputent dans l'après-midi leur dernier match de poule, face à la Tunisie. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

"Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de prendre ses responsabilités et d'avoir quelques actes de courage", insiste l'élue. Pour elle, "on ne peut pas accepter ce niveau d'esclavagisme, qu'il y ait une telle gabegie dans un régime aussi autoritaire et aussi inique". Si "cette Coupe du monde au Qatar est un vrai cimetière d'ouvriers", elle est aussi "un carnage écologique". LFI plaidait pour "le boycott diplomatique", rappelle-t-elle.

Selon elle, "on a du mal à parler de cette Coupe du monde comme si c'était une Coupe du monde basique où on va se féliciter aussi bien de la présence des Français en huitièmes de finale que du fait qu'une femme arbitre". La Française Stéphanie Frappart sera en effet la première femme à arbitrer un match d'une Coupe du monde masculine. Cette rencontre opposera jeudi l'Allemagne au Costa Rica.

"Enfin !", commente Clémentine Autain. "Il est temps que les femmes puissent avoir leur place dans cette pratique sportive", pointe-t-elle. Pour l'instant, "on est très loin du compte".