L'entraîneur de l'Arabie saoudite, Hervé Renard, a délivré une causerie particulièrement engagée, dans le vestiaire à la mi-temps du match contre l'Argentine, qui a permis à sa formation de réaliser l'exploit de vaincre (2-1) l'Albiceleste, mardi.

Il y avait : "Vous avez peur de perdre ? Eh bien vous allez perdre" d'Aimé Jacquet à la mi-temps de France-Croatie, en demi-finale de la Coupe du monde 1998, filmé dans le documentaire Les yeux dans les Bleus. Il y aura désormais "Prends ton téléphone et fais un selfie avec Messi si tu veux", de Hervé Renard. L'Arabie saoudite, victorieuse de l'Argentine (2-1) mardi 22 novembre, a sans nul doute réalisé l'exploit le plus important de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. La surprise a pris naissance dans le vestiaire, à la pause du match, avec un discours incisif et mobilisateur du technicien français, relayé par la Fédération saoudienne de football sur ses réseaux.

Aidé d'un interprète, Hervé Renard a bousculé ses joueurs : "Qu’est-ce qu’on est en train de faire là ? Vous appelez ça un pressing ? Saleh, "presser" ne veut pas dire aller les chercher si haut... Mohamed, il y a Messi au milieu du terrain, il a la balle, tu ne bouges pas et tu restes devant la défense. Tu dois aller le marquer au milieu... Sinon, prends ton téléphone et fais un selfie avec lui si tu veux..." Et de conclure, pour parachever sa causerie : "Vous ne sentez pas qu’on peut revenir ? Vous ne le sentez pas ?" Cinquante minutes après, l'Arabie saoudite renversait l'un des prétendants au sacre mondial, créant une vague de bonheur au pays, et conduisant même l'émir du Qatar à porter fièrement en tribune le drapeau du voisin, anciennement rival.