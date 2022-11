Coupe du monde 2022 : ex-chef d'entreprise, globe-trotter... Trois choses à savoir sur Hervé Renard, le coach français de l'Arabie saoudite tombeuse de l'Argentine

L'Arabie saoudite d'Hervé Renard a créé la première surprise du Mondial, mardi, en s'imposant face à l'Argentine (2-1).

Avant que l'équipe de France de Didier Deschamps n'affronte l'Australie, mardi 22 novembre, un autre entraîneur français a déjà débuté sa Coupe du monde 2022. Au stade de Lusail, l'Arabie saoudite d'Hervé Renard a déjoué tous les pronostics en triomphant de l'Argentine (2-1). L'occasion pour franceinfo: sport de revenir sur la vie du technicien de 54 ans, au parcours atypique, et qui n'en est pas à son premier coup d'éclat.

Des débuts dans le nettoyage

Après une modeste carrière de joueur et un seul match de Ligue 1 joué avec Cannes, le natif d'Aix-les-Bains a débuté le métier d'entraîneur tout en bas de l'échelle. En 1998, Hervé Renard est nommé, à seulement 30 ans, le coach de Draguignan (National 3), tout en gérant son entreprise de nettoyage de villas sur la Côte d'Azur. "Je n'ai pas travaillé dans une mine dans le nord de la France, confiait-il à l'AFP, mais j'ai fait un métier difficile. Comme beaucoup de monde qui doit se lever de bonne heure pour aller travailler et a des journées bien remplies". Habitué à commencer le travail à 3h du matin, l'ancien défenseur n'a donc pas eu peur lorsque l'appel du banc de touche l'a happé à l'autre bout de la planète.

Un entraîneur globe-trotter

En 2001, Hervé Renard devient l'adjoint de Claude Le Roy dans le club chinois de Guizhou Renhe, puis entame sa carrière d'entraîneur principal à Cambridge (2004) et Cherbourg (2005-2007), avant de retrouver Le Roy au Ghana (2007-2008). Une expérience aux côtés de l'ancien sélectionneur du Cameroun et du Sénégal, qui a été le point de départ d'une longue aventure sur le continent africain. Entre 2008 et 2019, Hervé Renard a ainsi entraîné la Zambie, l'Angola, l'USM Alger, la Côte d'Ivoire et le Maroc, tout en réalisant deux piges en Ligue 1 à Sochaux (2013-2014) et à Lille (2015). Depuis juillet 2019, l'homme à la chemise blanche est à la tête de l'Arabie saoudite, lui qui avait également vécu une expérience asiatique lors d'un court passage dans l'écurie vietnamienne de Nam Dinh en 2004. Une instabilité sur les bancs de touche qui ne signifie pas pour autant un manque de résultats.

Un habitué des exploits

Hormis des expériences mitigées à Sochaux et Lille, Hervé Renard a gagné presque partout où il est passé. Tout en haut de son tableau de chasse figure ses deux Coupes d'Afrique des nations (CAN) remportées avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015) - un record pour un entraîneur avec deux sélections différentes - ainsi qu'une qualification du Maroc pour la Coupe du monde 2018, vingt ans après la dernière participation des Lions de l'Atlas. Si son palmarès avec l'Arabie saoudite reste vierge, la victoire contre l'Argentine, qui restait sur 36 matchs consécutifs sans défaite, est sans doute le plus grand fait d'armes de l'histoire des Faucons. Un exploit qu'Hervé Renard a relativisé : "C'est une victoire historique, mémorable, qui nous ouvre des perspectives, a-t-il expliqué en conférence de presse. Mais je connais les joueurs saoudiens, ils ont tendance à s'envoler, à ne plus toucher terre. Je vais rester sur leur dos. On n'est pas devenu la meilleure équipe du monde". Mais elle peut devenir la deuxième sélection saoudienne à atteindre les huitièmes de finale d'une Coupe du monde, après celle de 1994.