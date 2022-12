Reportage Coupe du monde 2022 : en Argentine, une femme de 76 ans est devenue "la grand-mère du Mondial" sur les réseaux sociaux

Après la première victoire de l’équipe Albiceleste en Coupe du monde, une septuagénaire est sortie de chez elle en dansant avec un drapeau argentin. La vidéo est devenue virale en quelques jours. Depuis, à chaque match, les gens viennent de tous les quartiers de Buenos Aires pour fêter la victoire avec celle qu’ils appellent "la abuela", la grand-mère.

Lorsque Maria Cristina, 76 ans, met un pied dans la rue, dans son petit quartier de Villa Luro, à Buenos Aires, on klaxonne, on la salue. "Je passais en voiture et je me suis dit : mais c’est la grand-mère ! Je me suis garé là parce que je voulais absolument une photo avec elle!", s’amuse Gonzalo, 27 ans.

La grand-mère fait en effet fureur sur Instagram et TikTok depuis qu'elle est descendue danser dans la rue pour fêter la première victoire de l'Albiceste en Coupe du monde avec un drapeau argentin. On lui a même inventé une chanson. Lors des fêtes après chaque victoire, la bonne humeur de "la abuela", comme ils l’appellent, et ses pas de danse au milieu des voisins torse nu, l’ont rendue célèbre en une semaine.

"J’ai pris conscience de ce qu’on peut faire avec ces petits téléphones parce que moi je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux", confie Marie Cristina qui a "déjà du mal à envoyer un texto. Ce matin, il y avait cinq journalistes à ma porte !", s'étonne-t-elle.

"J’ai toujours aimé danser et après les matchs, je ressens cette jeunesse, j’adore faire la fête avec eux, voir ses espoirs" Maria Cristina, alias "la abuela" à franceinfo

Maria Cristina chante sa chanson, "Abuela, la la la la... Et je ne suis même pas grand-mère ! précise-t-elle. Mais bon, ils sont contents de m’appeler 'abuela'". Un de ses voisins Ariel lui apporte une dizaine de T-shirts à son effigie, un petit cadeau qu’il a fait lui-même, lui annonce-t-il fièrement. "Après chaque match, on fait la fête et elle est au milieu. On l’a adoptée comme grand-mère. ‘La abuela’, C’est notre porte-bonheur ! C’est la grand-mère du Mondial !” Dimanche, après le match, quel que soit le résultat, tous danseront et chanteront dans la rue avec cette sympathique et joyeuse supportrice de 76 ans.