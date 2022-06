Qualifications Coupe du monde 2022 : le pays de Galles se qualifie pour le Mondial et met fin au rêve des footballeurs ukrainiens

Un réel événement. Pour la première fois depuis 1958, le pays de Galles participera à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Les coéquipiers de Gareth Bale ont battu l'Ukraine (1-0), dans un barrage de qualification initialement prévu en mars dernier. Le malheureux Andriy Yarmolenko a marqué l'unique but du match contre son camp (34e), brisant le rêve ukrainien. Au Qatar, les Gallois seront dans le groupe B en compagnie de l'Angleterre, des Etats-Unis et de l'Iran.

Après deux Championnats d'Europe de bonne facture (demi-finales en 2016, huitièmes de finale en 2021), la génération dorée galloise se mesurera au gratin mondial. Solidaires dans un Cardiff City Stadium bouillant, ils ont résisté à la pression incessante mise par les Ukrainiens après avoir ouvert le score sur un coup franc dévié par Yarmolenko. Avec 19 tirs, dont 8 cadrés, les visiteurs ont tout tenté. Mais quand l'édifice gallois tanguait, leur gardien se montrait intraitable. Plus d'une fois, la mouette Hennessey s'est envolée dans les buts, pour frustrer les attaquants adverses.

Le rêve ukrainien brisé

La fin d'une belle aventure pour l'Ukraine. Ole Zinchenko et les siens ont tout tenté pour offrir, l'espace d'un instant, un sourire à leurs compatriotes, trois mois et demi après le début de l'invasion russe. Leur exploit contre l'Ecosse (3-1) mardi n'a pas suffi. Ils échouent à une marche du but la tête haute, et ne disputeront pas de premier Mondial depuis 2006.