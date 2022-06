Témoignages Guerre en Ukraine : "Toutes les victoires sont importantes en ce moment", les Ukrainiens derrière leur sélection pour une place en Coupe du monde

L'Ukraine affronte dimanche 5 juin le pays de Galles en finale des qualificatifs pour le Mondial de foot 2022. Et tout le pays sera derrière sa sélection. Une respiration si importante pour le moral, après cent jours de guerre.

Boris Loumagne et Eric Audra, édité par Théo Uhart

Canapé, pizza en famille et match de football : une "soirée foot" banale en apparence. Ou presque. C'est à Kiev que se déroulera cette scène, plus de 100 jours après le début de la guerre et alors que des bombardements ont à nouveau touché la capitale ukrainienne dimanche 5 juin au matin.



>> Guerre en Ukraine : suivez la situation en direct



Et pour cause : l'Ukraine est à 90 minutes de la Coupe du monde de football 2022. L'Ukraine, emmenée par Oleksandr Zinchenko, doit battre le pays de Galles dimanche 5 juin à 18h00, au Millenium Stadium de Cardiff pour aller au Qatar. Un match forcément symbolique pour offrir une bouffée d'oxygène à un peuple traumatisé par l'invasion russe. "Ce match a bien sûr un aspect sportif, mais aussi politique. Parce que quand on joue bien et que l’on gagne, le monde nous connait un peu mieux. C’est une façon pour le pays de se montrer, à travers le foot", raconte Alexandre, le papa.

"Toutes les victoires, dans n’importe quel domaine, sont importantes en ce moment. Une victoire au foot, en ces temps de guerre, ça nous inspire tous, ça nous redonne le moral, ça nous donne de la force." Alexandre, habitant de Kiev à franceinfo

"Ce n'est pas pour le football"

La victoire est tellement importante qu’au jeu des pronostics, personne dans la famille n’hésite : victoire de l'Ukraine pour les trois enfants et le papa. Daria, la mère, "ne sait même pas contre qui on joue". Il faut dire que le football ne l'intéresse pas vraiment. Ce que Daria apprécie, c'est de chanter l'hymne ukrainien en famille : "Le match, c’est l’occasion de se réunir en famille, et de passer un bon moment ensemble. C’est pour ça que j’adore ce jeu. Ce n’est pas pour le football en soi."

"Pendant la guerre, c’est toujours mieux d’avoir ces petits moments joyeux, plutôt que de rester chacun dans son coin et d’avoir peur." Daria, habitante de Kiev à franceinfo



En temps de guerre, le football est aussi un divertissement bienvenu pour les enfants de la famille. L'école, les cinémas... tout est encore fermé. "Il ne nous reste que les jeux sur le téléphone ou Fifa sur la PlayStation", confient les jumeaux de la famille. Mais pas question de les sortir ce soir : à 19h heure locale, toute la famille sera devant la télé pour entonner l'hymne ukrainien.