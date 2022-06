Qualifications Coupe du monde 2022 : l'Ukraine bat l'Ecosse et rejoint le pays de Galles en finale des barrages

Les Bleu et Jaune sont sortis vainqueurs à Glasgow mercredi soir du match qui aurait dû se jouer le 24 mars et qui avait été déplacé à cause de l'invasion russe (3-1).

Pour eux, c'était plus qu'un match. L'équipe d'Ukraine s'est qualifiée pour la finale des barrages de la Coupe du monde 2022 en s'imposant en Ecosse (3-1), mercredi 1er juin. En dépit de l'invasion de leur pays par la Russie depuis fin février, les footballeurs ukrainiens ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification pour le prochain Mondial, au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Mais il faudra passer l'obstacle pays de Galles, dimanche.

"Leurs familles sont en Ukraine, leurs amis sur le champ de bataille" rappelait le sélectionneur Oleksandr Petrakov avant la rencontre. Les Ukrainiens n'avaient plus disputé de match depuis le début de l'invasion russe, le 24 février. Initialement prévue fin mars, cette demi-finale avait été repoussée à ce mercredi, pour pouvoir permettre aux Ukrainiens de conserver leurs chances de participer au Mondial.

Les fans ukrainiens étaient nombreux à Glasgow pour la demi-finale de barrage face à l'Ecosse, le 1er juin. (ANDY BUCHANAN / AFP)

Et les joueurs de Petrakov ont su profiter de cette occasion. La star et capitaine Andriy Yarmolenko a ouvert le score en première période. Lancé dans la profondeur, l'attaquant a lobé le portier écossais (33e) devant des fans ukrainiens en transe. Roman Yaremchuk a doublé la mise de la tête (49e). Lancés vers la finale, les Ukrainiens ont connu une frayeur en fin de match avec un but de Callum McGregor (79e). Mais le réveil écossais a été trop tardif. En fin de match, l'addition a même été salée par un troisième but des Bleu et Jaune, signé Artem Dovbyk (96e).