Coupe du monde 2022 : le Brésil pour confirmer, un choc Portugal-Uruguay... Les matchs au programme du jour

Les deuxièmes journées des groupes G et H de cette Coupe du monde vont se disputer lundi.

Au tour des groupes G et H de terminer leur deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022, lundi 28 novembre. Le Cameroun affronte la Serbie en fin de matinée, avant le match entre le Ghana et la Corée du Sud. Plus tard, le Brésil va tenter de confirmer face à la Suisse, avant un choc Portugal-Uruguay en clôture de cette journée.

11 heures : Cameroun-Serbie (beIN Sports 1)

Une victoire ou la porte. Voici, à peu de choses près, comment résumer ce match entre deux équipes battues lors de la première journée du groupe G. Frustrés par la Suisse (0-1), les coéquipiers d'Eric Maxim Choupo-Moting vont tenter de se relancer pour éviter une septième sortie de route consécutive dès les poules. Battus à l'usure par le Brésil (0-2), sans avoir montré grand chose, les Serbes doivent afficher plus d'ambitions dans le jeu. Portés par des individualités, parmi lesquelles Sergej Milinkovic-Savic ou Dusan Vlahovic, ils paraissent un cran au-dessus des Lions Indomptables.

14 heures : Corée du Sud-Ghana (beIN Sports 1)

Les données sont sensiblement similaires dans cette rencontre du groupe H, à ceci près que la Corée du Sud s'avance avec un point précieux, glané au courage face à l'Uruguay (0-0). Le Ghana n'en a pas été loin, mais a concédé une défaite frustrante (2-3) face au Portugal en ouverture. En queue de ce groupe, les Black Stars sont dans l'obligation de s'imposer pour rester en course. S'ils l'emportent, les Sud-Coréens feraient un pas vers une première qualification pour les huitièmes depuis 2010.

17 heures : Brésil-Suisse (beIN Sports 1)

La Seleçao s'avance contre la Suisse forte de sa victoire inaugurale contre la Serbie (2-0), mais privée de sa star Neymar, victime d'une entorse de la cheville. Les Brésiliens disposent de nombreux joueurs offensifs pour pallier ce forfait, mais la Nati, avec ses armes, n'est pas en reste. Solides face au Cameroun (1-0), les Suisses sont en bonne posture pour rallier, une nouvelle fois, le second tour. Ils avaient d'ailleurs résisté aux Brésiliens à ce même stade il y a quatre ans et demi (1-1) en Russie. L'éventuel vainqueur de ce match assurera sa présence en huitièmes.

20 heures : Portugal-Uruguay (TF1 et beIN Sports 1)

La Celeste n'a plus le choix. Muette lors de son entrée en lice contre la Corée du Sud, la sélection uruguayenne doit trouver la faille contre le Portugal, sous peine d'obscurcir son horizon. Les coéquipiers d'Edinson Cavani savent y faire : grâce à un doublé de l'ex-Parisien, ils avaient éliminé les Lusitaniens en huitièmes du Mondial 2018 (2-1). Victorieux dans la douleur contre le Ghana, les Portugais ont droit à un joker, mais viseront un deuxième succès pour se qualifier et s'éviter des sueurs froides lors de la troisième journée.