DIRECT. Suisse-Cameroun : le Suisse ouvre le score grâce à Breel Embolo... Suivez le match de la Coupe du monde 2022

La Suisse et le Cameroun s'affrontent, jeudi, pour le premier match du groupe G dans ce Mondial 2022.

Bourreau de l'équipe de France en huitièmes de finale du dernier Euro (3-3, 4-5 t.a.b), la Suisse défie le Cameroun, jeudi 24 novembre (à 11h) au stade Al-Janoub d'Al Wakrah, pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022.

Favorite, la Nati de Murat Yakin devra se méfier des Lions indomptables de Rigobert Song, troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des nations, et qui n'ont plus participé à un Mondial depuis 2014. Au cours d'une première période enlevée, rythmée et ouverte, les deux équipes ont pu se procurer des occasions, sans pour autant trouver le chemin des filets. Au retour des vestiaires, les Helvètes ont pris l'avantage grâce à Breel Embolo (48e), le joueur de Monaco né au Cameroun, qui a très sobrement célébré ce but.