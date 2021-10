Mondial tous les deux ans : Gianni Infantino souhaite que "que le football soit vraiment global"

Lancé par l'ex-entraîneur Arsène Wenger, directeur du développement de la Fifa, le débat autour d'une Coupe du monde tous les deux ans a été relancé par Gianni Infantino, en conférence de presse vendredi 15 octobre à Caracas.

Le président de la Fifa a notamment déclaré sa volonté de faire en sorte "que le football soit vraiment global", en prenant l'exemple du Vénézuela. Le pays n'a jamais participé à la Coupe du Monde et "la possibilité de réformer le calendrier avec un Mondial tous les 2 ans" donnerait "plus de possibilités" à certaines nations comme celle-ci d'y participer a expliqué le dirigeant italien. "Quand il a été décidé que le Mondial serait tous les quatre ans, il y a 100 ans environ, la Fifa comptait 40 pays. Il est temps d'analyser la question", a-t-il estimé, réitérant qu'une décision sera prise en "fin d'année".

Des qualifications regroupées pour moins de déplacements

Pour lui, cette réforme pourrait permettre aux joueurs sud-americains de diminuer leurs déplacements entre continents avec la mise en place de phases qualificatives regroupées. "Des études montrent que voyager, avec le décalage horaire et le changement de climat, c'est mauvais", a t-il déclaré. "Si Messi doit faire 350 000 km pour jouer un Mondial (en aller retour Europe-Amérique), et Cristiano Ronaldo 50 000... C'est normal que les Sud-Américains soient un peu plus fatigués que les Européens". Et d'appuyer encore : "Depuis 2002, le Brésil n'a pas gagné un match en phase d'élimination directe, pas en phase de poule, contre un pays européen. cela fait 20 ans, et c'est le Brésil !".

"Le prestige d'une compétition ne dépend pas de sa fréquence. Sinon on organiserait un Mondial tous les 40 ans" s'est t-il défendu, cette réforme étant notamment très décriée pour sa susceptibilité de banaliser la Coupe du Monde.