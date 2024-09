Coupe du monde de futsal : succès historique de l'équipe de France, qui se qualifie pour les quarts de finale

Pour le premier huitième de finale de leur histoire en Coupe du monde, les Bleus ont fait preuve de maîtrise. Opposés à la Thaïlande à Boukhara (Ouzbékistan), vendredi 27 septembre, les Français se sont imposés (5-2) et poursuivent leur route. Soupçonnés par l'entraîneur thaïlandais d'avoir perdu volontairement leur dernier match de groupe contre l'Iran pour accéder à un tableau plus favorable, les joueurs de l'équipe de France sont restés impassibles face à la polémique qui les a entourés cette semaine. Ils affronteront le Paraguay en quarts de finale, lundi 30 septembre (14h30).

Très concentrés et sûrs de leurs forces, les Français ont eu la possession du ballon et les plus grosses occasions. Steve Bendali (8e) a permis aux Bleus de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance à l'issue du premier acte.

En deuxième période, Mamadou Touré (23e) a donné deux buts d'avance aux Bleus, mais la Thaïlande s'est accrochée. Un pénalty de Suphawut Thueanklang (25e) a relancé le suspense, avant que Narongsak Wingwon (33e) – sur un joli coup franc – ne réponde au troisième but tricolore d'Abdessamad Mohammed (29e). Sans gardien en fin de rencontre pour tenter d'égaliser, la Thaïlande a finalement craqué, les Français inscrivant deux nouveaux buts dans la cage désertée, grâce à Souheil Mouhoudine (38e) et Ayoub Saadaoui (39e).