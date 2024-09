Coupe du monde de futsal : l'équipe de France se hisse en demi-finale en battant le Paraguay

La France continue son parcours presque parfait dans sa toute première Coupe du monde. Les Bleus de Raphaël Reynaud se sont imposés en quart de finale de la compétition, lundi 30 septembre, face au Paraguay (2-1) dans un match accroché et se sont qualifiés pour le dernier carré du tournoi. La France affrontera le vainqueur du match entre le Kazakhstan et l'Argentine.

🔥 Quel but d'Abdessamad Mohammed !

Le meilleur buteur des Bleus redonne l'avantage à la France !



🔥 Quel but d'Abdessamad Mohammed !

Le meilleur buteur des Bleus redonne l'avantage à la France !

Suivez le quart de finale de l'équipe de France à la Coupe du monde de futsal en direct sur la chaine L'Équipe

Si l'équipe de France a montré sa supériorité dans la première période, elle n'est pas parvenue à faire sauter le verrou paraguayen. Les Bleus ont viré en tête au retour de la pause grâce à un sublime but de Ouassini Guirio. Francisco Martinez a remis le Paraguay dans le droit chemin quelques minutes plus tard. Et c'est finalement Abdessamad Mohammed qui offre la qualification aux Bleus à six minutes de la fin du match.