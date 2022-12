Infographie Coupe du monde 2022 : le programme des quarts de finale

Deux matchs sont au programme samedi et dimanche, à 16h puis 20h. L'équipe de France défiera l'Angleterre samedi soir.

Les choses sérieuses commencent. Alors que les huitièmes de finale du Mondial 2022 viennent de s'achever, les quarts de finale débuteront, vendredi 9 décembre, avec un choc entre la Croatie et le Brésil, à 16h au stade Education City d'Al Rayyan. Battus lors de leurs deux oppositions en phase de poules contre la Seleçao (0-1 en 2006 et 1-3 en 2014), les Vatreni miseront sur leur adresse à l'exercice des tirs aux buts, qui a été fatale au Japon (1-1, 3-1 t.a.b).

Le lendemain, les Pays-Bas défieront l'Argentine, à 20h au stade de Lusail, pour la cinquième fois en Coupe du monde. Une affiche qui rappelle de mauvais souvenirs aux Oranje, éliminés par l'Albiceleste en finale du Mondial 1978 (3-1), et en demi-finales de l'édition 2014 (0-0, 2-4 t.a.b). Mais ils pourront aussi se remémorer ce quart de finale de la Coupe du monde 1998 en France, marqué par le but légendaire de Dennis Bergkamp à la dernière minute (2-1).

Le tableau des quarts de finale de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar (AFP)

Quatre matchs en deux jours

Le lendemain, un alléchant duel entre le Portugal, éblouissant contre la Suisse, et le Maroc, tombeur fracassant de l'Espagne aux tirs au but, se tiendra à 16h, au stade Al-Thumama de Doha. L'équipe de France fermera le bal contre l'Angleterre, à 20h au stade Al-Bayt, situé à Al Khor. Vainqueurs de la Pologne (3-1) au tour précédent, les Bleus devront faire aussi bien face aux Three Lions, qu'ils affrontent pour la première fois en phase à élimination directe d'une grande compétition.

L'objectif pour les hommes de Didier Deschamps sera de s'offrir une demi-finale, mercredi 14 décembre, face au vainqueur de Portugal-Maroc. L'autre affiche du dernier carré se tiendra la veille, à Lusail, lieu de la grande finale.