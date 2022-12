DIRECT. Portugal-Suisse : la Nati sauve l'honneur, le Portugal reste en contrôle... Suivez le huitième de finale de la Coupe du monde 2022

Face à une Nati toujours difficile à manœuvrer, la Selaçao va devoir batailler pour espérer rejoindre les quarts de finale du Mondial 2022.

Une armada portugaise à la conquête du monde, face à un verrou suisse impossible à forcer : voilà le programme de ce choc des huitièmes de finale entre le Portugal et la Suisse, mardi 6 décembre. Deuxièmes de leur groupe derrière le Brésil, mais devant le Cameroun et la Serbie, les Helvètes arrivent en pleine confiance à l'heure de défier la Seleçao. En réponse aux stars portugaises, les Suisses affichent un collectif bien huilé, redoutable défensivement et réaliste face au but.

En face, le Portugal reste sur une défaite au bout du temps additionnel face à la Corée du Sud, qui ne lui a cependant pas coûté sa première place du groupe. Pour ce match décisif, l'entraîneur portugais a pourtant surpris tout son monde en plaçant la star Cristiano Ronaldo sur le banc pour le coup d'envoi. Un choix audacieux mais payant ? D'autant que le Portugal a démontré, notamment face à l'Uruguay, qu'il ne dépendait pas seulement des exploits de sa star. Avec des joueurs comme Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao ou Joao Félix, le danger peut venir de partout pour la Nati.