DIRECT. Japon-Croatie : les Japonais neutralisent les Croates... Suivez le huitième de finale de la Coupe du monde 2022

Finaliste en Russie il y a quatre ans, la Croatie doit monter en puissance pour rejoindre les quarts de finale face à la redoutable équipe du Japon, lundi.

Japon-Croatie, voilà peut-être l'affiche la plus inattendue du programme des huitièmes de finale de la Coupe du monde, lundi 5 décembre, à Al Wakrah. Et pourtant, elle répond à une forme de logique après la phase de groupes. Les Croates n'ont pas pu obtenir mieux que la deuxième place du groupe F, derrière le Maroc, la faute notamment à une attaque grippée au Qatar. Hormis le carton contre les novices canadiens, les hommes de Zlatko Dalic ont déçu offensivement, ne marquant pas le moindre but contre les Marocains, pas plus que contre la Belgique. En deux rencontres, ils n'ont cadré que six tirs.

Il en faudra plus pour faire déjouer le Japon. Habitués à jouer regroupés pour mieux se projeter offensivement, les Nippons ont déjà fait tomber l'Allemagne puis l'Espagne dans ce Mondial. La performance est d'autant plus remarquable qu'à chaque fois, la 24e équipe au classement Fifa était menée 1-0 avant de renverser la situation. Le match s'annonce donc équilibré, avec un grand objectif pour les "Samurai Blue" : une première participation aux quarts de finale d'un Mondial.