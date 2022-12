France-Pologne : les trois actions décisives qui ont construit le succès des Bleus face aux Polonais, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022

L’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en éliminant la Pologne (3-1), dimanche. Un succès impitoyable, qui a pourtant mis du temps à se construire.

La France sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde. Comme lors des deux dernières éditions, les Bleus ont passé le stade des huitièmes de finale, cette fois en éliminant la Pologne (3-1), dimanche 4 décembre. Sûrs de leur force offensive, les coéquipiers d'Olivier Giroud, nouveau recordman du nombre de buts en Bleu, ont pourtant mis du temps à construire leur succès.

37e minute : les Bleus se font une immense frayeur

C'est finalement l'action la plus dangereuse du match pour la Pologne, et elle aurait pu faire totalement basculer le scénario du match. Alors que les Bleus ne parvenaient pas à percer le coffre-fort blanc et rouge, ce sont les Polonais qui auraient pu virer en tête. Seul dans la surface, Piotr Zielinski décoche une lourde frappe directement sur Hugo Lloris, qui repousse des genoux.

L'action de la Pologne qui a failli ouvrir le score lors de France-Pologne, le 4 décembre 2022. (GLYN KIRK / AFP)

Le ballon lui revient, il frappe à nouveau, cette fois sur Theo Hernandez, qui contre sur… Jakub Kaminsky. Le milieu polonais adresse une troisième flèche, repoussée sur sa ligne par Raphaël Varane. Très peu inquiétés jusque-là par une timide équipe polonaise, les Français passent près de la correctionnelle. "On a bien débuté, puis on a eu un coup de moins bien où on a concédé deux, trois ballons chauds. On s'est tout de suite repris, ce but nous a fait du bien", soufflait Adrien Rabiot au micro de TF1 à la sortie du match.

44e minute : Giroud libère les Bleus et dépasse Thierry Henry

Il avait raté le cadre, seul sur une glissade à la 29e minute, et on pensait alors qu'Olivier Giroud avait vendangé une précieuse occasion d'ouvrir le score, face à un bloc polonais bien en place et peu perméable dans sa surface. Mais l'attaquant de l'AC Milan ne gamberge jamais bien longtemps.

Le but qui a permis à Olivier Giroud de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, le 4 décembre 2022. (KEITA IIJIMA / YOMIURI)

Placé entre les lignes défensives polonaises, il finit par concrétiser la domination stérile des Bleus grâce à une succulente combinaison contrôle-frappe dos au but où il excelle. "Le plus tôt était le mieux, mais je suis très content pour l'équipe, ça nous a mis sur des bons rails, surtout après la 'double-triple' occas' qu'ils ont", a expliqué le premier buteur du jour à TF1 à l'issue du match. Juste avant la mi-temps, les Bleus activent alors la marche avant. Olivier Giroud s'inscrit définitivement en lettres dorées dans l'histoire du football français, dépassant Thierry Henry avec 52 buts.

74e minute : Mbappé plie l'affaire avant un doublé

Dominants dans le jeu face à des Polonais à peine plus téméraires qu'avant l'ouverture du score, les Français ne sont toujours pas à l'abri, à l'aube du dernier quart d'heure. Intenable mais pas récompensé, Kylian Mbappé se charge de mettre définitivement fin aux maigres espoirs polonais. Alors qu'il aurait pu bénéficier d'un penalty dix minutes plus tôt, l'attaquant parisien se venge en catapultant la balle sous la transversale de Szczesny à la suite d'une contre éclair mené avec Ousmane Dembélé et Olivier Giroud.

Kylian Mbappé inscrit le second but de l'équipe de France face à la Pologne, le 4 décembre 2022. (ODD ANDERSEN / AFP)

Libéré, le Bondynois s'est même offert un doublé ensuite, concluant d'une nouvelle frappe un bon travail de Marcus Thuram côté gauche. Avec neuf buts en deux coupes du monde à même pas 24 ans, il n'est déjà plus qu'à quatre unités du record français de Just Fontaine (13 buts, en une édition).