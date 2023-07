Direct Coupe du monde de football : vingt premières minutes poussives pour les Bleues face à la Jamaïque

#COUPE_DU_MONDE Il y a quatre ans, j'avais eu l'occasion de discuter avec plusieurs joueuses jamaïcaines qui m'avaient raconté la dèche ambiante. "On nous servait tout le temps une assiette de riz avec une couche de fromage, comme pour qu'on ne voie pas ce qu'il y avait en dessous. Et je crois que c'était fait exprès", raconte Dominique Bond-Flasza, défenseuse du PSV Eindhoven. . La courante ne tarde pas à décimer l'équipe et les joueuses encore valides demandent autre chose sur le menu. En vain. "A la fin, on arrêtait de boire l'eau qu'on nous servait."

Les choses n'ont pas trop changé, quatre ans plus tard, la gastro en moins.