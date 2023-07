Coupe du monde de football : avec le forfait d'Elisa De Almeida, quelle défense pour les Bleues face à la Jamaïque ?

L'équipe de France débute son Mondial contre les Reggae Girlz, dimanche, à Sydney.

Le casse-tête se poursuit. A la veille de démarrer sa Coupe du monde contre la Jamaïque, à Sydney, dimanche 23 juillet, l’équipe de France a accusé un nouveau forfait, celui d’Elise De Almeida, pas présente à l’entraînement de veille de match samedi. Déjà gênée aux adducteurs pendant la préparation, la défenseure du Paris Saint-Germain, qui n'a pas joué l'intégralité des deux matchs de préparation, a été touchée au mollet.

"Elisa a reçu un coup sur le mollet y a 48 heures, elle ne pouvait plus poser le pied par terre. Aujourd’hui elle va mieux mais elle n'est pas en mesure d'être alignée demain", a dévoilé le sélectionneur Hervé Renard en conférence de presse d'avant-match. De quoi jeter un nouveau doute sur l’organisation défensive, alors que les blessures ont déjà bouleversé l’attaque tricolore.

Selma Bacha également forfait

Avec l’absence de De Almeida, qui pour accompagner la taulière Wendie Renard en charnière ? Titulaire face à l'Irlande début juillet, au côté justement de la Lyonnaise, mais aussi face au Canada en avril, Estelle Cascarino semble être la remplaçante désignée. Après une entame un peu délicate, l'ex-Mancunienne avait tenu le coup avec sa capitaine. Autre option pour évoluer en défense centrale, Aïssatou Tounkara, coéquipière d'Estelle Cascarino cette année en Angleterre, rappelée après le forfait d'Amandine Henry.

Concernant les latérales, Sakina Karchaoui semble indéboulonable sur le côté gauche de la défense. La Parisienne a démarré les deux matchs de préparation et livré deux prestations solides. A droite, Maëlle Lakrar semble avoir pris les devants sur Eve Périsset, après sa prestation remarquée en Irlande.

Mais les options se resserrent pour le staff tricolore. Sélectionnée comme défenseure mais utilisée en position plus offensive, Selma Bacha est également forfait pour le match contre la Jamaïque. Victime d'une entorse contre l'Australie, la Lyonnaise a repris la course. "Selma va de mieux en mieux, elle accélère [...] On a eu très peur, on ne va pas le cacher, donc on est vraiment très heureux", a affirmé Hervé Renard, qui a expliqué ne pas vouloir "prendre de risque" avec sa joueuse de 22 ans. Le sélectionneur tricolore pourrait alors être tenté de faire redescendre certaines joueuses en défense, comme Grace Geyoro, qui a joué quelques rencontres en charnière avec le PSG cette saison.

Une opposition athlétique et physique

L'enjeu n'est pas à négliger face à une équipe très athlétique, et contre qui la défense française va devoir faire preuve de solidité et d’impact. "On s'est préparées pour. On le voit depuis le début de la compétition, il y a beaucoup d’intensité, de duels", a reconnu Wendie Renard. "C’est un match de compétition, il faut être prêtes d’entrée, prendre référence sur les premiers matchs, comme ceux du Canada et de l’Australie, où ça a été tendu, avec beaucoup de duels", a prévenu de son côté le sélectionneur.

L’arrière-garde tricolore devra particulièrement se méfier de la redoutable attaquante jamaïcaine, Khadija Shaw, deuxième meilleure buteuse de la Women’s Super League anglaise avec Manchester City cette saison (20 buts). Passée par la D1 Arkema et Bordeaux entre 2019 et 2021, la native de Spanish Town est bien connue de plusieurs joueuses de l’équipe de France. "C’est la capitaine, la leader, à nous collectivement et défensivement d’être costauds, d'être ensemble, et de bien défendre", a prévenu Wendie Renard.