Coupe du monde de football : Marta appelée pour disputer un sixième Mondial avec le Brésil, adversaire des Bleues en phase de groupes

Adversaire de l'équipe de France en phase de groupes, la sélection brésilienne pourra compter sur la légende de la Seleçao, Marta, en lice pour une sixième Coupe du monde.

"Ce sera certainement ma dernière Coupe du monde." L'attaquante brésilienne Marta, âgée de 37 ans et considérée par certains comme la meilleure joueuse de tous les temps, a été sélectionnée avec la Seleçao, mercredi 28 juin, pour disputer la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août), sa sixième et probablement sa dernière.

Sous contrat avec l'équipe américaine d'Orlando Pride, la numéro 10 est revenue d'une grave blessure au genou droit, qui l'a tenue éloignée des terrains pendant presque un an. "Il est logique que je ne sois plus la Marta d'il y a 20 ans, mais physiquement je suis très bien et mentalement encore mieux", a déclaré celle qui retrouvera les Bleues de Hervé Renard en phase de groupes (le 29 juillet à 12 heures, à suivre en exclusivité sur France Télévisions).

La sélectionneuse du Brésil, la Suédoise Pia Sundhage, a loué la présence de la meilleure buteuse de l'histoire de la Coupe du monde (17 réalisations, une de plus que le recordman masculin Miroslav Klose) : "Marta est la reine, l'icône, a-t-elle déclaré. Elle est généreuse et elle a beaucoup d'énergie. Sera-t-elle titulaire ? Je ne le sais pas encore. Mais je suis certaine qu'elle remplira au mieux le rôle que je lui donnerai". Vice-championne du monde en 2007 et deux fois vice-championne olympique (2004 et 2008), six fois élue meilleure joueuse de la Fifa, Marta est toujours en quête d'une consécration planétaire.

Outre Marta, la manageuse de la Seleçao a misé sur la jeunesse en renouvelant très largement sa sélection comparée au Mondial 2019, où le Brésil avait été éliminé dès les huitièmes de finale par les Bleues. Sur les 23 joueuses appelées par la sélectionneuse suédoise, onze feront leurs débuts en Coupe du monde.