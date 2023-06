Coupe du monde 2023 : France Télévisions diffusera en exclusivité la finale et deux matchs de poule des Bleues, dont France-Brésil

Parmi les 32 matchs retransmis par France Télévisions, outre la finale, on retrouvera les deux dernières rencontres de poule des Bleues, de même que le potentiel quart de finale de l'équipe de France.

La finale et les Bleues à l'honneur sur le service public ! France Télévisions a annoncé, lundi 26 juin, le détail de l'obtention des droits de diffusion des matchs de la Coupe du monde féminine de football qui se disputera en Nouvelle-Zélande et en Australie, du 20 juillet au 20 août 2023. Les Bleues lanceront leur compétition le 23 juillet face à la Jamaïque (12 heures), puis enchaîneront face à l'autre grosse équipe de leur poule, le Brésil (le 29 juillet, à 12 heures), avant de boucler cette première phase face au Panama (le 2 août, à 12 heures).

Ces deux derniers matchs seront ainsi diffusés sur les antennes de France Télévisions tout comme le match d'ouverture opposant la Nouvelle-Zélande à la Norvège (le 20 juillet à 9 heures). La finale du 20 août, avec ou sans les Bleues, sera également retransmise en exclusivité sur le service public, ainsi que certaines grosses affiches du premier tour comme Etats-Unis-Pays-Bas (le 27 juillet, à 3 heures) ou Canada-Australie (le 31 juillet, à 9 heures).

Le potentiel quart des Bleues sur France Télévisions

Le groupe audiovisuel public, qui a obtenu le lot n°2 (32 matchs, autant que le groupe M6, tous diffusés sur les différentes antennes et france.tv), diffusera ainsi la moitié des matchs à élimination directe soit quatre huitièmes de finale, deux quarts et une demi-finale. En revanche, si les coéquipières d'Amandine Henry réussissent à s'extirper des poules puis à remporter leur huitième de finale dans la foulée, elles joueront de nouveau devant les caméras de France Télévisions en quarts de finale (12 août). Avant, peut-être, de rêver d'une finale historique, elle aussi retransmise sur le service public.

Les commentaires des matchs des Bleues seront assurés par Louisa Necib, ex-internationale (144 sélections, 39 buts) et Lucile Guillotin, journaliste à france Télévisions et qui compte plus de 350 matches de football commentés sur Radio France et franceinfo, dont l’Euro 2016 en France. "C’est une très belle nouvelle de pouvoir accueillir l’équipe de France féminine de football sur nos antennes et de contribuer à développer son image", s'est félicité Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports.

La liste des 32 matchs diffusés par France Télévisions

Jeudi 20 juillet

9 heures : match d’ouverture Nouvelle-Zélande-Norvège

Vendredi 21 juillet

9h30 : Espagne-Costa Rica

Samedi 22 juillet

9 heures : Zambie-Japon

Dimanche 23 juillet

7 heures : Suède-Afrique du Sud

9h30 : Pays-Bas-Portugal

Lundi 24 juillet

8 heures : Italie-Argentine

Mardi 25 juillet

4 heures : Colombie-République de Corée

7h30 : Nouvelle-Zélande-Philippines

10 heures : Suisse-Norvège

Mercredi 26 juillet

7 heures : Japon-Costa Rica

9h30 : Espagne-Zambie

Jeudi 27 juillet

3 heures : Etats-Unis-Pays-Bas

Samedi 29 juillet

9h30 : Suède-Italie

12 heures : France-Brésil

Dimanche 30 juillet

6h30 : République de Corée-Maroc

9 heures : Norvège-Philippines

9 heures : Suisse-Nouvelle-Zélande

11h30 : Allemagne-Colombie

Lundi 31 juillet

9 heures : Irlande-Nigéria

9 heures : Canada-Australie

Mardi 1er août

9 heures : Vietnam-Pays-Bas

9 heures : Portugal-Etats-Unis

Mercredi 2 août

12 heures : Panama-France

12 heures : Jamaïque-Brésil

Dimanche 6 août

4 heures : 8e de finale / 1er Groupe E - 2e GroupeG

11 heures: 8e de finale / 1er Groupe G - 2e GroupeE

Lundi 7 août

9h30 : 8e de finale / 1er Groupe D - 2e GroupeB

12h30 : 8e de finale / 1er Groupe B - 2e GroupeD

Samedi 12 août :

9 heures : quart de finale / 1er Groupe B ou 2e Groupe D - 1er Groupe F ou 2e groupe H

12h30 : quart de finale / 1er Groupe D ou 2e Groupe B - 1er Groupe H ou 2e groupe F

Mardi 15 août

10 heures : demi-finale / Vainqueur Quart A - Vainqueur Quart B

Dimanche 20 août

12 heures : finale