Coupe du monde de football : les Bleues surclassent les Marocaines et rejoignent les Australiennes en quarts de finale

L’équipe de France n’a fait qu’une bouchée du Maroc (4-0), Petit Poucet de ces huitièmes de finale, mardi soir à Adélaïde (Australie).

Qualifiée sans trembler. L’équipe de France a largement remporté son huitième de finale contre le Maroc (4-0), mardi 8 août, au Hindmarsh Stadium d’Adélaïde, pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Supérieures à leurs adversaires, les Bleues ont fait la différence en moins de dix minutes en première période avant de gérer leur avantage, jamais inquiétées par des Lionnes de l’Atlas trop limitées.

L’opposition avait tout du traquenard, mais les Bleues s’en sont sorties avec brio. Sur le pré du Hindmarsh Stadium d’Adélaïde, elles ont tenu leur rang de 5e nation mondiale et n’ont laissé aucune chance aux Marocaines. Bien en place dès le coup d’envoi, elles ont d’abord fait preuve de patience pour se sortir du faux rythme installé dans les premières minutes, avant de frapper au but.

Nouvelle grande performance de Diani

La délivrance ne s’est pas fait longtemps attendre, grâce à une Kadidiatou Diani en forme (un but, deux passes décisives), qui a ouvert le score de la tête (15e). Un but qui permet à la recrue de l’OL de rejoindre sa capitaine Wendie Renard comme meilleure buteuse française sur une même Coupe du monde.

Dans une ambiance plus feutrée, la faute aux 13 000 places d’une enceinte ouverte aux quatre vents, et dans laquelle on a parfois pu entendre les voix des joueuses et des coachs, les Françaises ont été solides et ont fait porter les menaces de partout. De retour après avoir été laissée sur le banc contre le Panama, Kenza Dali s’est offert son premier but dans ce Mondial pour permettre aux siennes de doubler la mise (20e). Présente pour faire peser le danger dans la surface, Eugénie Le Sommer a signé un doublé (24e, 70e) pour asseoir un peu plus sa place de meilleure buteuse tricolore (92 réalisations).

En attendant l'Australie

Avec trois buts d’avance, après une première mi-temps à sens unique, et une deuxième période bien moins rythmée, Hervé Renard a également pu faire tourner son effectif et préserver les joueuses sous la menace d’une suspension pour le prochain tour. De quoi assurer que les Bleues se déplaceront vers Brisbane avec 23 joueuses disponibles. Entrées en jeu dans les dix dernières minutes, Naomie Feller et Aïssatou Tounkara ont disputé leurs premières minutes dans ce Mondial.

L’aventure se poursuit pour Hervé Renard et son groupe au pays des koalas. Qualifiées une quatrième fois de rang pour les quarts de finale, les Bleues défieront l’Australie, tombeuses lundi soir du Danemark (2-0), le 12 août, à Brisbane. Une opposition au goût de revanche face au pays-hôte, qui les avait battues il y a bientôt un mois pour leur dernier match de préparation. L’occasion de montrer que la donne a changé.