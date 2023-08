Direct France-Maroc : déchaînées, les Bleues mènent déjà 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde

A partir de maintenant, le moindre faux pas est éliminatoire. Les Bleues disputent les huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi 8 août, contre la surprenante équipe du Maroc, la moins bien classée (72e au classement Fifa) des formations encore engagées à ce stade de la compétition. L'équipe de France jouit pour l'instant d'une confortable avance, après trois buts marqués en moins de 30 minutes, grâce à Kadidiatou Diani, Kenza Dali puis Eugénie Le Sommer. Suivez notre direct.

La France partait favorite. "On est favorites, on ne va pas se le cacher. On a beaucoup plus d'expérience que le Maroc en grande compétition, à nous d'utiliser ça", a déclaré l'attaquante Eugénie Le Sommer. Le Maroc dispose d'ailleurs d'un jour de repos de moins que les Bleues, qui ont reposé leurs cadres contre le Panama. Mais la sélection nord-africaine, qui a déjà réussi sa compétition, voudra poursuivre l'aventure pour le premier Mondial de son histoire.

Encore un doute pour Maëlle Lakrar. La défenseuse, touchée à une cuisse, "décidera selon son ressenti" de sa participation, a affirmé lundi le sélectionneur Hervé Renard. La joueuse, titulaire lors des trois matches de ce Mondial, est touchée à la cuisse gauche et ne s'est pas entraînée dimanche avec ses coéquipières. Grace Geyoro, ménagée lors de deux entraînements cette semaine, est bien revenue "à 100%".

Des retrouvailles pour les sélectionneurs. Hervé Renard retrouvera la sélection marocaine, qu'il a dirigée chez les hommes entre 2016 et 2019. "Même quand on fait un petit match entre amis, on le fait pour le gagner", a-t-il toutefois prévenu. Reynald Pedros, le coach des Marocaines, retrouvera six Bleues qu'il a côtoyées durant ses deux saisons à la tête de Lyon (2017-2019). Y compris entre les joueuses des deux camps, de grandes amitiés existent.