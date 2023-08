Coupe du monde de football : la France largement qualifiée, le Brésil et l'Italie tristement éliminés... Ce qu'il faut retenir des matchs de mercredi

La dernière journée a été mouvementée dans les groupes F et G, mercredi. Les Jamaïcaines et les Sud-Africaines se sont qualifiées pour la première fois en huitièmes de finale, tandis que les Brésiliennes n'ont pas passé la phase de groupes, ce qui ne leur était plus arrivé depuis le Mondial 1995.

Des surprises et beaucoup de suspens lors de cette dernière journée des groupes F et G, mercredi 2 août. Les Panaméennes, les Jamaïcaines et les Sud-Africaines ont fait sensation. Le Brésil, l'Italie et l'Argentine en ont fait les frais en étant éliminés dès la phase de groupes. La Suède, la France, les Sud-Africaines et les Jamaïcaines filent en huitièmes de finale.

La Suède finit son sans-faute

Les Suédoises continuent leur sans-faute. Déjà qualifiées pour les huitièmes de finale avant même ce match, elles ont abordé ce dernier acte du groupe G contre l'Argentine sans pression, au Waikato Stadium (Nouvelle-Zélande). Les joueuses de Peter Gerhardsson se sont facilement imposées 2-0 (Blomqvist 66e, Rubensson 90e), avec un effectif remanié en première période. Les titulaires habituelles sont rentrées en seconde mi-temps.

Côté argentin, la pression était immense et les erreurs trop fréquentes. Les joueuses de l'Albiceleste ont subi. C'est la quatrième fois qu'elles sont éliminées dès les phases de groupes. Les vice-championnes olympiques affronteront en huitièmes de finale les Américaines dans un choc, dimanche.

Une première historique des Sud-Africaines

Les Banyana Banyana sont là. Pour leur deuxième participation en Coupe du monde quatre ans après la première, les Sud-Africaines se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, en battant (3-2) les Italiennes. Un match historique et extrêmement tendu au Sky Stadium (Nouvelle-Zélande). La deuxième place du groupe G était convoitée par les deux équipes mais aussi par l'Argentine. Les quarts de finaliste 2019 ont ouvert le score par un pénalty, transformé par la milieu de terrain, Arianna Caruso (11e). Mais elles ont ensuite enchaîné les erreurs défensives, à commencer par celle de Benedetta Orsi, avec sa passe en retrait à sa gardienne, absente des buts (32e). Les Transalpines n'ont jamais repris l'avantage. L'attaquante Hildah Magaia a une nouvelle fois été décisive (67e).

L'égalisation, grâce au doublé d'Arianna Caruso (74e), ne les a pas inquiétées. Thembi Kgatiana a profité d'une énième erreur défensive italienne pour offrir la victoire à son équipe (90e + 2). Les neuf dernières minutes de temps additionnel ont été irrespirables. Éliminées prématurément de cette neuvième édition, Cristiana Girelli et ses coéquipières rentrent en Italie la tête basse. Elles nourriront sûrement des regrets, pendant que les Sud-Africaines affronteront les Néerlandaises en huitièmes de finale, dimanche.

6-3 : Kadidiatou Diani, première Française à inscrire un triplé

Des buts surprenants mais une victoire logique (6-3). L'équipe de France s'est fait surprendre dès la deuxième minute de jeu, à Sydney. Les Panaméennes, émues en entendant leur hymne, ont fait une entrée fracassante en ouvrant le score sur coup franc magistral. Un début de match spectaculaire que les Bleues n'ont pas eu de mal à renverser, en inscrivant quatre buts dans la dernière demi-heure de cette première période (temps additionnel compris). En seconde période, Kadidiatou Diani est devenue la première joueuse française à inscrire un triplé en Coupe du monde (28e, 37e, 52e).

Fières de leur parcours, les Canaleras n'avaient rien plus rien à perdre. Elles ont joué libéré la fin de match, pour inscrire un total de trois buts, elles qui n'en avaient pas marqué un lors de leurs deux premiers matchs. Les Françaises connaîtront leur adversaire en huitièmes de finale, jeudi, à l'issue de la dernière journée du groupe H.

Les Jamaïcaines éliminent Marta, la star brésilienne

Triste fin pour Marta, la meilleure buteuse de l'histoire des Coupes du monde, femmes et hommes confondus. Après ce match nul (0-0) à Melbourne, son équipe du Brésil est éliminée. La joueuse de 37 a disputé sa sixième et dernière Coupe du monde. La veille, elle avait pleuré en conférence de presse, en évoquant son potentiel, dernier match. La numéro 10 l'avait senti. Les joueuses de la Selecao n'ont pas réussi à contrôler leur match et à concrétiser leurs occasions, à l'image du corner à la 90e +4, gâché par un cafouillage dans la surface, suivi de la tête de Debinha, capté par Spencer, la gardienne caribéenne.

Les Jamaïcaines, elles, entrent dans l'histoire après un match de géantes. Les Reggae Girlz ne se sont pas créé beaucoup d'occasions. Un score nul et vierge qui les qualifie Jamaïcaines pour la première fois en huitièmes de finale. Elles aussi découvriront jeudi leur adversaire en huitièmes de finale, à l'issue de la dernière journée du groupe H.