Coupe du monde 2022 : l’Angleterre a le blues après la défaite des Three Lions

Après la victoire des Bleus sur l’Angleterre samedi 10 décembre, la nuit londonienne a été douloureuse. On retrouve Ambroise Bouleis, en direct de Londres.

Les Three Lions ont le blues, dimanche 11 décembre, après leur défaite la veille face à la France, après s’être bien battus. "Ce match n’avait rien de déshonorant pour les Anglais, qui nous ont donné de belles sueurs froides, mais la défaite n’en est que d’autant plus dure à avaler", rapporte Ambroise Bouleis, en direct de Londres (Royaume-Uni). Le ciel de Londres est à l’image des supporters anglais, dimanche 11 décembre au matin : sombre et brumeux. "On ne méritait pas de gagner, selon moi", confie un supporter.

Ascenseur émotionnel

Un tabloïd s’énerve, en Français dans le texte : "Merde ! Now do we have to go Christmas Shopping ?". "Au revoir Qatar", résume un autre. Toute la presse évoque le cœur brisé des Lions. Car la veille au soir, tout avait commencé sous le signe de l’espoir. La France ouvre le score, mais l’Angleterre a plus souvent la balle, et la machine Kylian Mbappé fait soudain moins peur aux supporters. L’Angleterre marque à son tour. Mais l’ascenceur émotionnel redescend très vite. "Je suis dévasté parce que je trouve qu’on a bien joué, et qu’on avait la meilleure équipe", regrette un supporter.