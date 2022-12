Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé sort du silence et continue d'éclabousser le Mondial de sa classe

L’attaquant de l’équipe de France a réalisé une nouvelle performance de très haut niveau contre la Pologne dimanche (3-1) et pris la première place du classement des buteurs de la Coupe du monde.

Comme depuis le début de la Coupe du monde, lorsque l'équipe de France gagne, Kylian Mbappé est élu homme du match. Un statut qui confère des obligations, selon le règlement de la Fifa, car le joueur distingué doit passer en conférence de presse après le match. Après s'y être soustrait contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1), le n°10 des Bleus s'est présenté face à la presse, pour la première fois depuis un long moment, après son doublé contre la Pologne (3-1).

"Je voulais m'exprimer sur le fait de savoir pourquoi je ne parlais pas. Je n'ai rien contre les journalistes et les gens, mais j'ai besoin de me concentrer sur ma compétition. J'ai besoin de ne pas perdre d'énergie dans d'autres choses. J'ai appris que la fédération allait avoir une amende, je m'engage à la payer personnellement. Comme ça, c'est fait", a expliqué Mbappé. Voilà pour les interrogations, place au football.

"Je suis venu ici pour gagner la Coupe du monde", a assuré dans la foulée un Mbappé ambitieux mais concis dans ses réponses. "Il parle avec ses pieds", a de son côté précisé Didier Deschamps en conférence de presse d'après-match. Et il le fait plutôt bien : avec son doublé face à la Pologne, Mbappé a pris, seul, la première place du classement des buteurs avec cinq réalisations. L'attaquant du Paris Saint-Germain compte neuf buts en Coupe du monde, autant que Lionel Messi en cinq éditions.

"On charbonne derrière et on attend qu'il fasse le boulot devant"

Face à Wojciech Szczesny, meilleur gardien du début de Mondial, Mbappé a inscrit deux bijoux en fin de match pour sécuriser la victoire tricolore. "Deux buts d'anthologie", selon Hugo Lloris. Avant cela, il avait délivré en première période une passe décisive, parfaitement cachée et dans le bon tempo, pour Olivier Giroud. Diablement efficace. Ses deux premières accélérations en début de match avaient donné le ton, son adversaire direct Matty Cash terminant sur les fesses.

La suite a été à l'image de son début de Mondial : des différences faites sur le plan offensif et peu de travail défensif. "On charbonne derrière et on attend qu'il fasse le boulot devant et il le fait en répondant présent, donc c'est top", s'est félicité Adrien Rabiot, qui est chargé de couvrir le côté gauche avec Theo Hernandez quand Mbappé reste devant. Mais jusqu'où ce dernier peut s'arrêter ?

"Kylian, difficile de trouver ses limites", a glissé Lloris. "Il peut changer le cours d'un match à tout moment. Son bonheur et son sourire sont tellement beaux qu'il faut le partager. L'équipe de France a eu besoin d'un grand Kylian et aura toujours besoin d'un grand Kylian", a de son côté lancé Deschamps. "C'est un joueur spécial", a simplement répondu Jules Koundé, à court de qualificatifs pour décrire son coéquipier.

Tous ses buts après la 61e minute

Mbappé va désormais devoir confirmer et faire mal face à l'Angleterre ou au Sénégal en quarts de finale. En 2018, il avait attendu la finale pour marquer à nouveau après les huitièmes de finale. À l'époque, les Bleus ne dépendaient pas autant de lui. Il va devoir poursuivre sur sa lancée. Peut-être était-ce le sujet dont parlaient l'attaquant du PSG avec Kamil Glik en toute fin de match à côté du rond central, alors que le match était joué et que Robert Lewandowski transformait son penalty.

Ou peut-être que le défenseur polonais, qui jouait avec Mbappé à Monaco lors de l'éclosion du phénomène en 2016-2017, a évoqué sa progression depuis. Elle est fulgurante et, à seulement 23 ans, le prodige de Bondy semble inarrêtable et peut être considéré comme le meilleur joueur du monde en ce moment.

Celui qui fêtera ses 24 ans le 20 décembre, soit deux jours après la finale de la Coupe du monde, n'a certainement pas envie de s'arrêter là. Et s'il fallait chipoter, il faudrait qu'il marque avant l'heure de jeu – ses cinq buts sont intervenus après la 61e minute dans ce Mondial –, pour que l'équipe de France soit sûre d'aller très loin. Mais c'est vraiment pour chipoter.