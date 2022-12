Coupe du monde 2022 : au Maroc, le temps suspendu avant la demi-finale face aux Bleus

Avant cette demi-finale, mercredi 14 décembre, 37 millions de supporters marocains espèrent voir leur rêve se poursuivre jusqu’en finale. On retrouve Emmanuelle Lagarde, en duplex de Casablanca.

Tout le Royaume du Maroc s’apprête à vibrer pour son équipe, mercredi 14 décembre. "Oui, et la pluie qui tombe averse ici n’y changera rien. Le temps sera suspendu, ce soir, au moins une heure avant le début du match. Les boutiques fermeront plus tôt que d’habitude, les écoles ferment cet après-midi, et le Maroc sera tout entier derrière cette équipe des Lions de l’Atlas, qui est portée par un état d’esprit particulier, insufflé par Walid Regragui, le coach franco-marocain", relaie Emmanuelle Lagarde, en direct de Casablanca (Maroc).

Tout devient possible

"En Arabe on appelle cela la 'niya', avec du travail, de la bonne volonté, des bonnes intentions, tout devient possible. Alors même si sur le papier, les supporters marocains reconnaissent que la France est plus forte, ils ont envie de croire en leur chance ce soir", rapporte Emmanuelle Lagarde.