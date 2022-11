"C'est une victoire pour tous" : grâce à son exploit contre l'Argentine, l'Arabie saoudite fait la fierté des supporters du monde arabe

L’équipe d'Arabie saoudite a réalisé l’exploit de battre l’Argentine, mardi 22 novembre, et peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football face à la Pologne, samedi 26 novembre. En quelques jours, l'équipe saoudienne est devenue le porte-étendard du football du Golfe et des pays arabes. Les supporters de l'Arabie saoudite en sont fiers, à l'instar d'Akil, qui se promène fièrement dans les ruelles étroites du souk de Doha, avec le drapeau vert de son pays sur le dos. "Toutes les équipes de notre groupe sont fortes, mais on va continuer à vous surprendre !", assure-t-il avec un sourire.

Dernier de son groupe après une deuxième défaite face au Sénégal, vendredi 25 novembre, le Qatar est éliminé de la compétition. Le succès de l'Arabie saoudite a permis à Ali, supporter qatarien, de retrouver "de l'espoir".

"On a les mêmes habitudes, la même population. Ici, là-bas, on porte les mêmes noms, on a les mêmes traditions, on a tellement en commun." Ali, supporter qatarien à franceinfo

"On a vu aussi ici des Egyptiens, des Marocains qui partagent les mêmes émotions", raconte le Qatarien. "C'est une victoire pour tous."

>> Coupe du monde 2022 : pourquoi l'image de l'émir du Qatar portant le drapeau de l'Arabie saoudite n'est pas anodine



Une victoire pour tous, y compris pour les voisins de Bahreïn, qui ne participe pas au Mondial. Mohammed est assis à l'ombre, avec un café. "C'est une nouvelle ère", car selon lui, la région du Golfe tout entière a gagné son pari. "Un de nos pays accueille un Mondial. C'est le plus important pour la région du Golfe. On a de superbes infrastructures, les gens nous découvrent et c'est très bien !", estime-t-il avant de demander qu'on laisse ces pays profiter de leur Mondial, même si pour lui certaines critiques sont justifiées.