Vidéo Tour de France 2021 : la 33e victoire de Cavendish, Colbrelli en galère, coups de bordure... Le résumé de la 10e étape

Et de trois pour Mark Cavendish ! Le Britannique de l'équipe Deceuninck - Quick Step s'est adjugé son troisième sprint massif depuis le départ du Tour de France, mardi 6 juillet, lors de la 10e étape, à l'arrivée à Valence. Cavendish, parfaitement amené dans l'emballage final par le train de sa formation, s'est imposé pour la 33e fois dans le Tour. Il n'est plus qu'à une longueur du record des 34 succès de la légende belge Eddy Merckx, acquises entre 1969 et 1975. Retrouvez les meilleurs moments de cette dixième journée de course.