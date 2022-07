Lorena Wiebes (Team DSM) a encore une fois prouvé qu'elle était la meilleure sprinteuse du monde en remportant la cinquième étape du Tour de France, disputée jeudi 28 juillet. Antri Christoforou, Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Victoire Berteau (Cofidis Women Team) et Anya Louw (AG Insurance-NXTG Team) ont pris la poudre d'escampette dès les premiers kilomètres de cette étape entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, la plus longue étape de ce Tour de France femmes 2022 (175,6 kilomètres).

L'écart commençait à diminuer à la mi-course, mais une chute d'une trentaine de coureuses à 45 kilomètres de l'arrivée, a permis aux quatre échappées de reprendre du champ.

Deuxième succès pour Lorena Wiebes

Malheureusement, dans cette lourde chute, la sprinteuse danoise de l'équipe Movistar, Emma Norsgaard, a dû quitter la course en se plaignant de fortes douleurs à l'épaule gauche. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, Victoire Berteau et Antri Christoforou (Human Powered Health) ont décidé de distancer leur deux compagnonnes de fugue et elles ont été reprises à trois kilomètres de l'arrivée. Lorena Wiebes (Team DSM) a remporté, assez facilement, l'étape en réglant le sprint massif devant la championne du monde, Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) et la maillot jaune, Marianne Vos (Team Jumbo-Visma).