DIRECT. Tour de France femmes 2022 : les meilleures sprinteuses du peloton sont attendues à Saint-Dié-des-Vosges... Suivez la cinquième étape

Pour la cinquième étape du Tour de France femmes, jeudi 28 juillet, il ne faudra pas s'arrêter sur le simple profil, tout plat, qui arrive au lendemain de l'intense étape des chemins blancs. Avec 175,6 kilomètres, le parcours est l'un des plus longs de l'histoire du cyclisme féminin en course officielle et les organismes seront encore mis à rude épreuve. Les organisateurs ont été obligés de demander une dérogation pour réaliser l'itinéraire, la limite autorisée par l'Union cycliste internationale étant de 160 km maximum pour une course par étapes.

Si le parcours est parsemé de trois difficultés répertoriées, la course devrait se jouer dans un sprint massif. La maillot jaune, Marianne Vos (Jumbo-Visma), voudra s'illustrer à nouveau après sa victoire lors de la deuxième étape. Mais les prétendantes seront nombreuses et particulièrement redoutables à l'image de la meilleure sprinteuse la planète, Lorena Wiebes, qui compte 16 victoires cette saison. Suivez l'étape en direct.