Vainqueur de la première étape du Tour de France, samedi, et désormais porteur du maillot jaune, le coureur français revient sur cette journée particulière.

Son maillot jaune tout juste récupéré, l'actuel leader du Tour de France Romain Bardet, vainqueur de la première étape samedi 29 juin, s'est exprimé au micro de France Télévisions. "C'est un peu tôt pour le réaliser. Je l'avais dans un coin de la tête depuis très longtemps cette première étape, mais de là à espérer… Je voulais jouer le coup à fond." Le coureur de 33 ans, qui dispute sa dernière Grande Boucle en a profité pour rendre hommage à son coéquipier Frank van den Broek, qui l'a accompagné et aidé tout au long de l'échappée, rappelant ainsi que ce maillot jaune était "partagé".

Le coureur de la DSM-Firmenich PostNL est également revenu sur ses difficultés lors des précédentes éditions de la Grande Boucle. "Quand je venais sur le Tour j'étais dans un tunnel parce que j'avais la pression du général, les attentes, etc… a t-il rappelé. Et ça, ça m'a rongé. J'ai la chance qu'ici, en tant que leader d'équipe, on me laisse toute la liberté d'y aller à fond un jour et de me relever complètement le lendemain et faire le gruppetto." Au départ de la deuxième étape, dimanche à Cesenatico, il s'élancera donc avec le maillot jaune sur le dos. Jamais trop tard.