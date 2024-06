Tour de France 2024 : passage par le circuit automobile d'Imola, horaires, victoire promise aux puncheurs... La 2e étape en questions

Cap sur l'Emilie-Romagne. Au lendemain du triomphe de Romain Bardet, vainqueur d'une première étape dantesque, le Tour de France va sillonner les routes de la région italienne, dimanche 30 juin, entre Cesenatico et Bologne. Avec un parcours de 200 kilomètres au profil accidenté, comme la veille, les sprinteurs vont devoir encore patienter.

Quel est le profil ?

Nouvelle journée en danseuse pour les coureurs de la Grande Boucle. Après une première étape vallonnée, six ascensions, de catégorie 3 et 4, sont au programme. Les 140 premiers kilomètres de la course seront, cependant, relativement plats, avec un passage par le circuit automobile d'Imola (96e km). Les seules difficultés seront la côte de Monticino (2 km à 7,5%) et la côte de Gallisterna (1,2 km à 12,8 %) où Julian Alaphilippe avait remporté son premier titre mondial en 2020.

Mais le parcours va se corser dans les 60 derniers kilomètres avec quatre ascensions dont la terrible côte de San Luca (1,9 km à 9,7%). Cette dernière sera franchie à deux reprises, la deuxième fois à 10 km de l'arrivée. S'il y a des points à aller chercher au classement du meilleur grimpeur, les coureurs en quête du maillot vert devront se mettre en évidence lors du sprint intermédiaire au 108e kilomètre.

Le profil de la 2e étape de la 111e édition du Tour de France, entre Cesenatico et Bologne (Italie), le 30 juin 2024. (ASO)

Qui sont les favoris ?

Au vu de son profil, l'étape du jour est promise aux puncheurs comme Mathieu van der Poel ou Wout van Aert. Déjà vainqueur de neuf étapes sur le Tour de France, le Belge est capable de rivaliser dans les cols tout en étant un redoutable sprinter en cas d'arrivée massive. Son compatriote, Remco Evenepoel, qui vit son premier Tour de France, a aussi un coup à jouer.

A l'aise dans les bosses, les jeunes français Romain Gregoire et Axel Laurance ont aussi l'opportunité de s'illustrer. Tandis que les candidats au général comme Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pourraient vouloir se montrer.

Quels sont les horaires ?

12h05 : début de retransmission sur France 2 et france.tv

12h15 : départ fictif

17h06 : arrivée prévue