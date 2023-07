Déjà bien placé lors de la première étape, le coureur de l'équipe Cofidis a signé sa première victoire sur le Tour de France, dimanche.

Il a eu du mal à réaliser. Vainqueur de la 2e étape du Tour de France, à Saint-Sébastien, dimanche 2 juillet, Victor Lafay (Cofidis) a débriefé sa course avec beaucoup de bonheur. "J’y ai cru jusqu’au bout, c’est un truc de malade", a-t-il savouré au micro de France 2 avec un grand sourire. "Hier j’étais frustré à l'arrivée, là, concrétiser dès la deuxième étape, c'est énorme."

"Je me suis dit 'ne calcule plus'"

Présent dans le groupe des favoris, le Français a tenté sa chance juste après la flamme rouge. "J’ai vu que ça ralentissait un peu, et puis je suis passé. Je me suis dit 'ne calcule plus'. Même si je me fais avoir, même si je prends une cassure, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour le général", a-t-il expliqué. Une bonne inspiration, qui lui permet de lever pour la première fois les bras sur le Tour.