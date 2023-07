A 500 mètres du sommet du col de Joux Plane, une des attaques du Slovène a été bloquée par la présence de deux motos sur la route, samedi, lors de la 14e étape.

Le duel entre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) aurait pu prendre une toute autre tournure sans cet incident de course. A 500 mètres du sommet du col de Joux Plane, samedi 15 juillet lors de la 14e étape du Tour de France, le Slovène a placé une attaque rapidement avortée... par la présence de deux motos sur la route. "Voilà, j'ai tiré une cartouche à blanc, c'est comme ça", a philosophé Tadej Pogacar sur France 2, après l'arrivée de la course.

Ces deux motos, présentes sur la chaussée, ont empêché le Slovène de poursuivre son effort. Il a été contraint de se ranger, et n'a donc pu creuser l'écart espéré sur son rival danois. Le numéro 2 du classement général, 10 secondes derrière Jonas Vingegaard, n'a pas non plus été aidé par la foule très dense présente aux abords de la route réduisant sa marge de manœuvre. "Ces motos n'auraient pas dû être là", a fustigé le directeur sportif de l'équipe émiratie Mauro Gianetti.

Les motos exclues pour la 15e étape

L'un de ces véhicules transportait un photographe de presse. Sur l'autre, figurait un caméraman en charge de filmer le signal international de la course – produit par France Télévisions – garantissant la retransmission du Tour de France dans le monde entier. Les personnes impliquées – pilote et passagers – ont été exclues pour la 15e étape, dimanche, et ont écopé d'une amende de 500 francs suisses.

"Si vous mettez des bonifications au sommet d'un col, mettez au moins des barrières sur le dernier kilomètre et assurez-vous qu'aucune moto ne soit sur la route", a pointé, quant à lui, sur Twitter l'ancien coureur belge Thomas de Gendt.