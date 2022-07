Imperturbable. Favori de la journée, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a été à la hauteur des attentes pour remporter la 20e étape du Tour de France entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, ce samedi. Le maillot vert a devancé son coéquipier Jonas Vingegaard (+19") et le Slovène Tadej Pogacar (+27") pour empocher une troisième victoire sur le Tour cette année. Champion du monde de la discipline et en tête avant le départ du Belge, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a terminé à la 5e place (+42") derrière Geraint Thomas (+32").

Dernière frayeur pour Vingegaard

Longtemps en avance sur le temps de Van Aert, le leader du classement général s'est retrouvé tout proche de la chute sur un virage mal négocié à moins de trois kilomètres de l'arrivée. Le Danois a ensuite ralenti pour ne pas tout perdre avant la dernière étape à Paris. Côté Français, David Gaudu (Groupama-FDJ) conforte sa 4e place au général en terminant 24e de l'étape (+3'10), alors que Romain Bardet (Team DSM), auteur d'un chrono identique, grimpe à la 7e place devant Louis Meintjes.