Romain Bardet (Team DSM) est l'un grand gagnants du jour. D'une part, il a fini à la troisième place de la 11e étape entre Albertville et le col du Granon (Hautes-Alpes), mercredi 13 juillet. Surtout, le coureur français est désormais le dauphin du nouveau maillot jaune, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). A l'arrivée, le Tricolore se disait satisfait de sa forme physique actuelle. "Dès le Télégraphe, c'est parti à fond et ça ne s'est pas arrêté donc il a fallu gérer un peu les forces. Mais les jambes répondaient bien donc c'était une très bonne journée".

"Il faut rester concentré"

"Je m'attendais à ce que l'étape soit dure, surtout que nous sommes arrivés déjà bien émoussés dedans. C'était dur et demain, ça va être encore plus difficile donc on va aller se reposer", a-t-il ajouté. Tout juste devant Tadej Pogacar au général, le Français a cependant relativisé sa bonne performance du jour. "On n'a fait que la moitié du Tour et il faut rester concentré". De fait, beaucoup de choses pourraient changer dès jeudi, dans une étape où les coureurs devront notamment gravir l'Alpe d'Huez.