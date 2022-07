Mardi 19 juillet, les coureurs du Tour de France affronteront une très difficile étape entre Carcassonne et Foix. Mais la course permet aussi de redonner vie à des coins de France oubliés, victimes de la désertification ou des fermetures d’usines. C’est le cas de Plancher-les-Mines, en Haute-Saône, où la Grande Boucle s’est arrêtée six fois ces dix dernières années.